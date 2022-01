Galilea Montijo et le prix des tenues qu’elle porte aujourd’hui

Galilea Montijo et le prix de ses tenues dans le programme Hoy | Instagram

Étant l’un des chefs d’orchestre préférés de la Programme d’aujourd’huiGalilea Montijo n’a cessé de ravir les cœurs et les soupirs de plusieurs internautes grâce à ses tenues impressionnantes, on partage d’emblée la prix de leurs tenues.

La belle actrice originaire de Guadalajara, Jalisco a toujours tendance à surprendre dans chaque programme grâce à ses tenues impressionnantes, plusieurs d’entre elles sont de grandes marques, nul doute que comme Andrea Legarreta la belle Galilée Montijo il a un excellent goût pour s’habiller.

En plus du programme Hoy, sur son compte Instagram officiel on retrouve des photographies où elle pose des tenues de toutes sortes et de tous les styles, cette belle épouse de l’homme d’affaires Fernando Reina arbore fièrement ses courbes et ses tenues.

Précisément sur Instagram après quelques enregistrements il nous a confié certaines images posant avec ses tenues, à certaines occasions il a tendance à partager le compte des magasins où il acquiert ses vêtements.

Cette belle pièce fait partie de sa collection en Latin Gal | Instagram galileamontijo

L’un des magasins qui apparaissent généralement dans leurs publications est « Fille latine« Là où vous pouvez acheter des pièces à la fois pour des achats en ligne, certains des vêtements que Galilea a utilisés se situent entre 2 600 $ et 14 000 $, qui sont les prix que nous trouvons sur la page officielle.

Nous avons trouvé la robe qu’elle porte avec les beaux et séduisants bas transparents sur la page en ligne de sa boutique et elle a une valeur de 4 200 pesos, son nom est : Robe léopard yeux bleus [2696].

Il est important de mentionner que ce magasin appartient au chauffeur, fier de cette nouvelle réalisation car dans une interview elle a mentionné que l’un de ses rêves était de devenir créatrice de mode, mais qu’elle n’avait pas pu le réaliser car les études étaient un peu chers.

Il convient de mentionner que ces types de tenues ne sont pas les seules que l’animatrice du matin a portées, elle nous a également surpris avec de belles robes pour différents galas comme celle qu’elle portait pour le gala du magazine GQ.

À cette occasion Galilée Montijo Elle portait une robe du célèbre créateur de mode londonien David Koma, avec une belle pièce avec un prix maximum de 82 000 pesos mexicains étant le minimum de 44 000 $.

Pas tout le temps, l’actrice de Jalisco partage le compte de sa boutique, mais maintenant nous savons déjà que la grande majorité des vêtements qu’elle utilise font partie de sa ligne de vêtements.