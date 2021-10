Galilea Montijo et sa rivalité avec Inés N, ils ont ressenti de l’envie

Galilea Montijo et sa rivalité avec Inés N, faisaient des envieuses | Instagram

Tout semble indiquer qu’en plus d’une « amitié » entre Inés N et le chauffeur Galilée Montijo, a réellement existé envie entre eux et c’est que selon indiquer il y a une photographie qui montre ce sentiment entre les deux célébrités.

Il est à noter qu’à plus d’une reprise, Inés et Galilea Montijo ont juré être les meilleures amies et qu’ils s’aiment.

Cependant, en ce moment, leur relation pourrait traverser une crise grave, et il semble qu’il y ait toujours eu une rivalité entre eux.

Comme indiqué, il y a une photographie sur laquelle Montijo et Gómez Mont apparaissent enlacés, ce sont des amis, mais aussi des rivaux, et c’est parce que leurs vies sont très similaires.

Il est normal qu’il y ait de la rivalité entre deux amis et surtout entre deux amis qui se consacrent à la même chose, et qui ont des enfants du même âge. Donc, quand quelqu’un dit qu’il y a une rivalité entre Galilea Montijo et Inés, il est probable que ce soit le cas, mais ce n’est pas qu’ils soient les seuls. Ils peuvent être très amis et en même temps il y a une rivalité, c’est normal, ça fait partie de la nature humaine », explique-t-elle.

Et c’est que Centeno détaille que le sujet de la rivalité entre les « amis » est évident pour lui en raison de son langage corporel sur la photo.

Galilea est au-dessus (avec ses mains et sa tête) d’Ines, qui sourit et regarde la caméra.

Cher comadre @inesgomezmont, tu sais ce que je t’adore, je te respecte, je t’admire et bien, qu’on se dise que tu me manques !!! Joyeux anniversaire, passe un bon moment, nous célébrerons tant de choses. Je te souhaite les plus belles choses de la vie, c’est ce que tu mérites », a écrit Montijo dans la description de ladite photographie.

Il convient de noter que récemment, la polémique a entouré Montijo, puisque, malgré le fait que le « comadre » de Gómez ait été dit, elle n’a pas exprimé son soutien sur les réseaux sociaux maintenant que les autorités la recherchent pour avoir prétendument commis une fraude.

En effet, hier, il a été annoncé qu’Interpol avait donné un carton rouge à Inés et son mari, ils sont recherchés dans 190 pays.

C’est vrai, le bureau du procureur général a demandé à l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) de transformer un jeton rouge pour trouver où se trouvent Mont et Puga, pour le moment, il existe des informations selon lesquelles ils sont déjà recherchés dans plus de 190 pays.

Selon le suivi de l’affaire, tous deux sont accusés d’avoir mené des opérations avec des ressources d’origine illicite pour près de 3 milliards de pesos et de fraude fiscale.