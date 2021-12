Galilea Montijo exhibe des jambes d’acier dans une courte robe noire

Galilea Montijo, robe courte noire montre des jambes d’acier | Instagram

Galilea Montijo a partagé un cliché sur son compte Instagram Dans laquelle elle apparaît dans une courte robe noire qui exposait ses fines jambes d’acier.

La présentatrice, Galilea Montijo, a montré un puma jaune dessinant sur l’une de ses épaules, un dessin de sa propre ligne de vêtements « Boutique Latine« Avec laquelle l’hôte de Hoy a volé les regards et plusieurs distinctions.

La « collaboratrice d’émissions de variétés et de téléréalité », connue surtout pour sa participation à des émissions comme « La vie à la télé« , » Fais-moi rire et tu seras millionnaire « , figurait sur une photo récente qu’il a partagée avec ses 9,4 millions d’abonnés, ceci au milieu des fortes polémiques auxquelles il est confronté.

Elle est également invitée à des émissions comme « Qui est le masque ?« et » La Más Draga « , elle a oublié un instant les polémiques auxquelles elle a été confrontée ces dernières semaines et qui la montreraient plus vulnérable que jamais à partir d’une vidéo qu’elle a partagée avec ses followers.

Galilea Montijo, la robe courte noire montre des jambes d’acier. Photo : Capture Instagram

C’est dans ces moments où justement, les fidèles admirateurs de « Le Montijo« Ils ont réitéré leur soutien et leur soutien à tout moment, même lorsque le »maquette« À partir de magazines comme « H men », il s’est laissé capturer par la caméra dans l’une de ses nombreuses séances.

On sait que le collègue de Las Estrellas, dont on se souvient après avoir joué dans des productions telles que « Jusqu’à ce que l’argent nous sépare« , » The Hidden Truth « , et » El Premio Mayor » est un fidèle assidu à la mode et le montre ainsi dans ses nombreuses publications.

En plus d’être l’une des plus aimées de l’émission à laquelle elle collabore depuis plus de 14 ans, Martha Galilea Montijo Torres, est l’une des plus plébiscitées sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram.

Jolie, Wow le pull !!, Nous t’aimons, Belle, Comme tu es précieuse, Parfait ma Gali, Jolie, Tu es le plus précieux Je t’aime.

La photo partagée il y a 4 heures a accumulé 48 369 likes, dans l’instantané dans lequel le « tv ex-fille« figure devant un mur d’étoiles.

Dans une paire de bas noirs et des talons en daim, Martha Galilea Montijo Torres, a montré ses jambes toniques à ses fidèles « galisisters ».