Galilea Montijo fait briller sa silhouette coquette avec son style | INSTAGRAM

Samedi est arrivé et Galilea Montijo l’a reçu excité et heureux de modeler dans son Instagram officier dans une robe faite d’un tissu qui la faisait littéralement briller devant la caméra qu’elle capturait alors qu’elle se retournait et faisait voler ses cheveux dans les airs.

La belle animatrice de l’émission matinale Televisa AUJOURD’HUI, a su se démarquer au fil des années grâce à son incroyable façon de diriger divers programmes, à commencer par Télévision de la vie, à travers des projets importants tels que « Petits géants » et bien sûr faire partie de l’un des programmes les plus réussis à la télévision qui n’a pas cessé de diffuser depuis plus de 30 ans le matin.

A cette occasion, on peut apprécier une belle photographie qu’un de ses collègues a prise de lui alors qu’il se promenait dans l’un des couloirs de ce qui semble être la maison de production, exhibant ses cheveux et son silhouette séduisante avec un robe qui remplissait l’image d’étincelles et la rendait magnifique, ainsi qu’une coiffure avec quelques petites tresses au début, puis lâche pour avoir l’air fantastique.

Bien sûr, ses fans sont venus lui donner quelques likes et ce n’est qu’en quelques heures qu’ils ont rempli sa publication de 13 000 interactions et bien sûr aussi de nombreux commentaires, parmi ces textes on peut voir que d’autres célébrités sont venues la féliciter et lui exprimer qu’ils sont amoureux de la voir si belle.

Bien sûr, ses fans n’étaient pas loin derrière et ont placé quelques compliments et compliments comme d’habitude, cherchant à attirer l’attention du célèbre animateur qui leur est reconnaissant de la « pimper » autant.



Galilea Montijo éblouit les internautes avec sa tenue brillante et sa silhouette coquette.

Bien sûr, la femme d’affaires a également précisé que pour elle, la mode et la mode sont quelque chose de très important, mettant toute son énergie dans les différentes séances photographiques qu’elle parvient à réaliser pour maintenir ses réseaux sociaux bien à jour.

Il participe également avec différentes boutiques en ligne qui lui envoient leurs produits afin qu’il puisse les faire connaître afin qu’un plus grand nombre de personnes puissent se rencontrer et consommer certaines de ses tenues, un travail d’Influenceur qu’il réalise parfaitement.

La célèbre star de la télévision mexicaine continuera de nous ravir avec ses incroyables photographies et bien sûr le Show News partagera les plus coquettes qu’elle produise, les nouvelles qui surviennent à son sujet et bien sûr aussi tout ce qui est intéressant autour de Galilea Montijo, qui soit dit en passant Elle a également été au milieu des opinions des internautes qui la reliaient à une autre animatrice célèbre qui échappe actuellement à la loi.