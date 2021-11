Galilea Montijo fond en larmes et nie toute relation présumée avec Inés Gómez Mont – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Au milieu d’une défense d’elle et de son mari, la conductrice Galilea Montijo a fondu en larmes et a supplié que les attaques contre sa personne, qui se sont produites, a-t-elle dit, au cours de tant d’années cessent.

Dans une vidéo qu’elle a publiée sur son compte Instagram, Montijo a défendu le travail honnête de son mari, Fernando Reina Iglesias, et a nié qu’il existe un lien commercial avec la famille Puga-Gómez.

« Mon mari n’a jamais été remplaçant du député Tonathiuh González au Congrès de Mexico ou dans aucun autre Congrès. Mon mari a arrêté de travailler à la mairie d’Atizapán parce qu’il a décidé de relever de nouveaux défis professionnels.

« Il est maintenant membre du conseil d’administration de l’industrie mexicaine de la radiodiffusion et il collabore à la réalisation d’un documentaire sur les féminicides en Amérique latine pour mettre en garde contre la violence sexiste qui nous traque quotidiennement. J’apprécie énormément ce qu’il fait et comment il le fait », a-t-il déclaré.

Le clip, d’un peu plus de 4 minutes, est publié après que le livre « Emma et autres narco ladies », qui est sur le point d’être mis en vente, ait trouvé le nom du conducteur, vraisemblablement pour avoir été un couple d’Arturo Beltrán Leyva.

Le scandale hante Montijo depuis des semaines, pour ses liens présumés avec Inés Gómez Mont et son mari Víctor Manuel Álvarez Puga, qui ont une carte rouge d’Interpol et sont recherchés dans 190 pays pour blanchiment d’argent et fraude fiscale.