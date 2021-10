Galilea Montijo Il ne veut pas de Shanik Berman à ses soirées ! | Instagram

Galilea Montijo laisserait tout le monde sans voix, il l’a avoué en entier Programme d’aujourd’hui et face à Shanik berman en révélant « Pourquoi ne l’invites-tu pas à tes soirées ? » Votre commentaire donnerait lieu à de nombreuses interprétations.

Bien qu’après quelques années Galilea Montijo et Shanik Berman semblent avoir aplani les points difficiles de leur relation, le « tapathie« Il a révélé les raisons pour lesquelles il n’invite pas le communicateur à son domicile et à ses réunions, a-t-il déclaré.

La « présentatrice», a fini par lancer un commentaire très direct en présence de Shanik Berman, lors d’une des émissions matinales de Las Estrellas où tous deux collaborent, heureusement, Galilée Montijo cela ne la faisait pas pleurer comme par le passé.

Et puis tu te demandes pourquoi tu n’es pas à mes soirées, no gü3y, l’autre jour tu attrapais ma culotte, dit Martha Galilea Montijo Torres.

Sans hésiter, l’hôte de « Les stars dansent aujourd’hui« , qui a également collaboré à plusieurs émissions de téléréalité, a laissé son collègue entrevoir que parce qu’il est une telle personne » qui se mêle de tout « , il ne l’invite pas à ses réunions.

La « actrice de télévision« Qui a joué dans des productions telles que » El Premio Mayor « , » Amarte es mi sin « , » El Precio de tu amor « , entre autres mélodrames, a laissé entendre que Shanik Berman aime les potins et entre dans la cuisine « , ceci, après un commentaire de la journaliste de divertissement elle-même.

Il faut dire que tout cela faisait partie des blagues entre « Gali« et l’hôte et écrivain mexicain, d’origine juive et tchécoslovaque.

À la fin, « Le Montijo« Il a fait un gros câlin à Berman comme signe que tout allait bien et qu’ils ne faisaient que plaisanter entre eux.

Tout a été dérivé lorsqu’à un moment donné de l’émission, ils aborderont la question de la rencontre entre Aracely Arámbula avec la presse, qui a été sur les lèvres de tous les médias.

Le sujet a été abordé dans l’émission ce qui a provoqué des divisions d’opinions puisque Shanik Berman a affiché sa position du côté du syndicat des journalistes.

Alors que ses collègues défendaient Aracely Arámbula, qu’ils soutenaient pour son rôle de mère protectrice, défendant un de ses enfants contre la presse, c’était Montijo Torres de 48 ans, qui a soutenu sa façon d’agir en se rappelant qu’elle, en tant que mère, ferait également de même pour son fils, Mateo Reina Montijo.

Shanik Berman a désapprouvé l’attitude de « l’actrice de télévision », affirmant que les médias ne font que leur travail et pour cela ils « doivent même aller en cuisine », expliquant le travail acharné qu’ils font à la recherche de l’actualité.

Cependant, ses collègues de la production ont convenu que les mineurs n’avaient pas à payer pour la renommée de leurs parents et que les médias devaient avoir le même respect qu’ils exigent, a déclaré la « femme d’affaires » de Latingal Boutique, au milieu des opinions.