Galilea Montijo ? Ils demandent au chauffeur de rester, il dit au revoir au matin

Galilea Montijo ?, ils supplient le chauffeur, mais elle part le matin | Instagram

Galilea Montijo ?L’agitation a atteint la télévision après qu’une animatrice bien-aimée a décidé de dire adieu définitivement à la fameuse matinée dont elle faisait partie, avant même les demandes des cadres supérieurs de la télévision et de la production.

Qui a donné le dernier au revoir n’est pas Galilée Montijo, comme beaucoup le pensaient, pour aller aux États-Unis ; mais ni plus ni moins que la belle Luz María Zetina, qui a dit au revoir au public de Le soleil se lève.

Zetina a été l’un des chefs d’orchestre fondateurs de la célèbre matinée d’Imagen Televisión ; Cependant, après quelques années dans la chaîne, il a décidé de prendre une autre voie et de revenir au métier d’acteur, il a donc décidé de quitter le programme télévisé, avant même les demandes des cadres et du producteur, Andrés Tovar.

On dit que la démission de Luz Maria Zetina C’était plus que ferme, donc les mots n’ont pas suffi à la convaincre de continuer plus longtemps à Sale el Sol, c’est pourquoi elle a dit au revoir définitivement mercredi dernier, le 27 octobre.

Bien entendu, les producteurs Andrés Tovar et Alejandra Luck ont ​​fait des adieux émus à la conductrice bien-aimée et lui ont demandé de toujours continuer à rayonner sa lumière partout où elle va, même si elle n’est plus avec eux.

Il y a ceux qui apportent une si grande lumière dans le monde que même après que la lumière soit partie, elle reste. Merci, merci, Sale el Sol, Andrés Tovar, Imagen pour ces 5 ans, a écrit l’animateur de télévision.

De son côté, Tovar, actuellement petit ami de Maité Perroni, en a profité pour remercier une nouvelle fois Zetina d’avoir fait partie de ce projet et pour son sourire chaque matin à Sale el Sol.

Merci à toi LuzMa adorée ! Mission accomplie ! Pour continuer à briller et à partager ta lumière, je te serre fort dans mes bras, nous allons encore plus loin ! », a écrit le producteur.

Il est dit que Luz Maria Zetina a décidé de reprendre le métier d’acteur après sa participation à la série « Ce n’était pas de ma faute » de Star+ ; en plus d’assister à sa chaîne YouTube officielle Luz María Zetina et à son podcast. Dans ces réseaux sociaux, l’actrice partage des sujets de spiritualité, de nourriture, de yoga et autres, le tout pour être en bonne santé de corps et d’esprit. La célèbre a été très bien acceptée, donc cette partie de sa vie vous demande de lui accorder plus d’attention et ce sera la façon dont elle sera désormais connectée avec son public.