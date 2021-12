Galilea Montijo, la vidéo dans laquelle sa garde-robe la trahit

Galilea Montijo, vestiaire joue sale, « bien en vue » | Instagram

La belle Galilea Montijo s’est sentie trahie après une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux dans laquelle on la voit beaucoup car sa robe a joué plus que sale.

Il y a plus de 14 ans que Martha Galilée Montijo Elle s’est sentie trahie par la vidéo qui se trouvait sur son téléphone portable personnel, qui a été interceptée en obtenant ce contenu et en la postant rapidement sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, vous pouvez voir beaucoup de charmes de la belle pilote de Guadalajara du programme Hoy puisqu’elle s’habillait et se battait avec un style plus que beau et élégant en noir avec un dos nu et de petits miroirs, l’ouverture en elle la jambe lui a donné une touche unique et la fermeture éclair à l’arrière était si proéminente qu’il a fallu de l’aide pour finir de l’enfiler. L’actrice a également complété sa tenue avec une coiffure spectaculaire de style hollywoodien et avait l’air vraiment magnifique.

Cette vidéo a été partagée comme quelque chose de beaucoup plus risqué sur les réseaux sociaux, quelque chose qui a agacé la star de Televisa ; cependant, il a eu des scandales pires.

Récemment, Gali a dit très fatiguée d’avoir à se battre avec le « il dit qu’il a dit » et qu’elle ne parlera plus de scandales, puisque ce sera un sujet qu’un service juridique traitera.

C’est au milieu des pleurs que Galilée Montijo Elle est apparue sur les réseaux sociaux pour clarifier certains points de sa vie, assurant qu’elle est une femme qui travaille et qu’il n’est pas juste qu’ils souillent son image avec des déclarations comme celles faites dans le livre d’Anabel Hernández qui, selon eux, ont quelque chose à voir avec Arturo Beltrán Leyva , alias El Barbas.

Selon Montijo, c’est quelque chose qui le blesse énormément et affecte également sa famille, qu’il doit désormais protéger. L’actrice a également indiqué que son mari est une personne impeccable et qu’elle le soutient pleinement dans ce qu’il fait. Elle a également parlé de son amie et comadre, Inés Gómez Mont, avec qui elle a complètement nié avoir une relation d’affaires.

De nombreuses personnes ont assuré que Galilea Montijo a donné « trop ​​d’explications » et que cela les a fait penser plus mal à la situation, alors certaines personnes comme Mhoni Vidente ont assuré qu’il valait mieux qu’il se taise car « les mouches n’entrent pas dans une bouche fermée ». .