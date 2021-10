Galilea Montijo oublie des maux avec Belinda et Nodal lors d’une fête | Instagram

Galilea Montijo a été surprise lors d’une fête avec Belinda et Christian Nodal, qui a immédiatement éveillé les soupçons au milieu des diverses polémiques entourant le « tapathie« Celui qui a fait référence souffre de certaines maladies.

La « présentatrice« Galilea Montijo, semble avoir laissé derrière lui les mauvais moments et les commentaires sur sa vie et sa fortune supposée, le »Le chauffeur d’aujourd’hui« , a été capturé lors d’une fête, curieusement semblait être accompagné de » Los Nodeli « .

Galilée MontijoElle portait en compagnie de l’un des couples du moment, Belinda et son beau, le célèbre « Mexicain régional » et d’après les images, il semblerait qu’ils se soient bien amusés tous les trois en riant joyeusement en se jetant. au sol.

A travers quelques images qui circulent dans une vidéo de Youtube Certains des moments les plus drôles auxquels Galilea Montijo a participé et dans lesquels des célébrités telles que Eduardo Santamarina et Yurem sont également apparues.

L’hôte de « Les étoiles dansent aujourd’hui« qui a collaboré à Televisa dans des émissions de variétés et de téléréalité, apparaît même sur un pull s’amusant comme un enfant et libérant le stress.

C’était le récent anniversaire de Danna Vazquez qui a réuni des personnalités de la musique telles que la pop star et le « mexicain régional » qui a coïncidé avec le « »actrice de télévision« , Martha Galilée Montijo Torres.

A l’intérieur du gonflable, vous pouvez voir la « businesswoman » de la mode, qui portait une tenue très décontractée et confortable qui lui a permis de sauter avec Lalo Santamarina à l’intérieur du gonflable et même de ramper sur le sol.

De son côté, l’interprète de « Petite grenouille« et le compositeur, ils peuvent être vus très proches les uns des autres dans un coin du gonflable où ils sont restés très immobiles en essayant de profiter de la fête.

Plus tard, l’interprète de « Adiós Amor » s’est réuni pour faire quelques sauts avec les amis de Belinda et la célébrante, Danna Vazquez, membre de l’équipe « Prensa Danna ».

De même, dans les dernières images de l’enregistrement, d’autres moments sont appréciés où Galilea Montijo Torres et ses amis, y compris « Beli« , Nodal, Santamarina, ils se jettent sur la fille d’anniversaire qui s’est bien amusée avec les célèbres invités.

La « ancienne participante beauté« Elle a laissé un instant derrière elle la forte controverse qui l’a liée à la situation juridique d’Inés Gómez Mont et a fait ressortir des aspects de la vie personnelle de la »tv ex-fille« .

Autrefois, l’actrice de romans comme « Le Grand Prix« , » Jusqu’à ce que l’argent nous sépare « , » La vérité cachée » entre autres, Martha Galilea Montijo, se serait arrêtée à l’hôpital pour prétendue crise sanitaire.

L’animatrice attachante de « Little Giants », « Vida Tv », « Fais-moi rire et tu seras millionnaire », etc., a mentionné qu’elle souffrait d’hypertension, ceci et d’autres séquelles qui seraient survenues après les infections passées qui » Gali » a joué deux fois dans .