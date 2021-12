Galilea Montijo, le cœur brisé, renvoie Carmen Salinas

Galilea Montijo détruite, licencie Carmen Salinas en photo | Instagram

Galilea Montijo était l’une des nombreuses personnalités de la télévision qui a profondément regretté le départ soudain de Image de balise Carmen Salinas : « Quel d0l0r votre jeu. »

La présentatrice Le Mexicain, avec les millions de fans de l’humoriste, ne serait pas le seul à croire au miracle que l’artiste de 82 ans a récupéré, après la malheureuse nouvelle, Galilée MontijoIl a décidé de consacrer un adieu émouvant dans lequel il a montré une profonde tristesse.

Galilée Montijo, a partagé l’un des nombreux moments avec l’appréciée « Carmelita » pour qui il n’a pas été difficile de commencer les sourires. Sur la carte postale, le « tapathie« Elle a l’air très affectueuse, offrant un gros câlin à la f! nada » comédienne » d’aujourd’hui, qui a perdu la vie dans la nuit du jeudi 2 décembre.

Galilea Montijo détruite, rejette Carmen Salinas sur une photo. Photo : Capture Instagram

De même, elle a été très choquée par ce qui est vu à travers un message que le 46 ans célèbre partagé.

Que votre départ soit lu dans la description du message qui accompagne l’image partagée par le collaborateur de Las Estrellas avec un cœur.

Il n’a pas fallu longtemps pour le célébrité instagram, Martha Galilea Montijo Torres a reçu divers messages de soutien de ses abonnés sur la plateforme Instagram, qui compte actuellement 9,4 millions d’utilisateurs.

Le « modèle » de magazines comme « H hommes« Cela montrerait la grande affection qu’il professait pour la figure inoubliable à l’écran, à la télévision et au théâtre, connue sous le nom de » La Corcholata « .

L’instantané partagé il y a plusieurs heures, a accumulé un total de 74 658 J’aime, en plus de plusieurs réactions, dans lesquelles ils ont offert une consolation à l’actrice également de « Jusqu’à ce que l’argent nous sépare« ou » La vérité cachée « , parmi d’autres qui ont coïncidé plus d’une fois avec le » imitateur « dans un certain espace à la télévision et en dehors.

Quelle douleur votre départ, Mes plus sincères condoléances à flia, RIP Carmelita, Force, Si quelle douleur mon Gali repose en paix Carmelita en haut, RIP, Dieu l’a dans sa sainte gloire QPD, lisez certains des messages.

Il est à noter que Carmen Salinas était hospitalisée depuis le 11 novembre dernier, ceci après avoir été localisée à l’étage de sa maison à Mexico, évanouie, après avoir été victime d’une hémorragie cérébrale.

Ajouté au message du présentateur rappelé de « La vie à la télé« , » Little Giants « , » Fais-moi rire et tu seras millionnaire « , etc., c’est Andrea Escalona, ​​un autre membre de la production matinale qui a dédié quelques mots à la » femme d’affaires du théâtre « , qui était la producteur de » Aventurera « , à qui appelé » Marraine « .

Marraine des plus belles choses sur scène…. Pouvoir la partager avec vous, j’aime cette carrière car elle vous donne l’opportunité de vivre avec une femme si merveilleuse, qui a toujours donné comme vous, non seulement sur scène, mais en dehors de ça », a mentionné le partenaire de Montijo Torres.