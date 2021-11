Galilea Montijo, le style rocker montre de grands charmes

Galilea Montijo porte sa jambe dans un look noir court | Instagram

Galilea Montijo figurait sur l’une de ses dernières photos Instagram dans laquelle elle montrait ses belles jambes dans une courte tenue noire composée d’une jupe rock et d’un chemisier auquel elle a ajouté un long pull à lignes blanches.

La « présentatrice« Galilea Montijo, a montré ses jambes très toniques qu’elle exhibait avec une paire de bas avec une gravure très saisonnière.

Des bottines assorties et des accessoires blancs, complétaient le look de l’assidue de la mode, également propriétaire de Boutique Latine, qui portait un sweat-shirt du célèbre groupe de rock « Pink Floyd » sous une élégante veste.

« La Montijo » a choisi de montrer ses longs cheveux raides comme on peut le voir sur l’image qu’elle a accompagnée d’un emoji de cœur en noir.

La femme d’affaires, Il n’a pas manqué l’occasion d’ajouter quelques étiquettes à l’instantané où il a précisé ses 9,3 millions de followers, certaines des autres marques telles que la veste qu’il portait en plus de la tenue qu’il a précisé appartenait à la ligne houseofmuamua_official.

Galilea Montijo porte sa jambe dans un look noir court. Photo : Capture Instagram

Il n’a pas fallu longtemps aux collaborateurs et fidèles fans de l’animatrice attachante de « Vida Tv », « Petits géants« , » La Hora de la Papa « , » Fais-moi rire et tu seras millionnaire « , etc., ils réagiront à l’image.

DEGNA, a écrit @aldorendon,

De son côté, Andrea Escalona a consacré des cœurs, tandis que Laura Bozzo, une autre de ses collègues et amie, est également réapparue et a dédié un message à la célèbre Galilea Montijo Torres, 48 ​​ans.

Précieux, à bientôt, tu me manques, a écrit le Péruvien il y a une heure, selon la publication précise

« Barry, Hermosa, Me Encantaaaa », étaient d’autres commentaires qu’ils ont consacrés à l’actrice de feuilletons tels que « The Hidden Truth », « The Major Prize », « Jusqu’à ce que l’argent nous sépare », entre autres.

Il faut dire que ces dernières semaines, Montijo Torres a été la cible d’une forte polémique tant pour ses dépenses farfelues que pour la somme de millionnaire qu’il accumule.

Tout dérivé après avoir dévoilé le sac extravagant de la marque exclusive Hermès que lui a offert Inés Gómez-Mont.

Ces dernières semaines, divers sites se sont partagé les grosses sommes que « Gali« Elle reçoit pour son travail, compte tenu du fait qu’ils l’assurent, elle est l’une des femmes les mieux payées de Televisa.

Le modèle de magazine comme « H hommes», mène diverses campagnes publicitaires auprès de différentes marques nationales de chaussures et de vêtements, notamment une dans laquelle apparaissent plusieurs artistes et qui est proposée par catalogue.

L' »ancienne candidate de beauté » qui a été sacrée « télé fille« Il s’est distingué ces derniers mois en ayant une garde-robe encore plus luxueuse que celle de son propre comadre, l' »ancien animateur de Tv Azteca », selon ce qui circule dans divers endroits.