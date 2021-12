Galilea Montijo, les utilisateurs du réseau questionnent Grossesse ?

Galilea Montijo enceinte ? conducteur éveille des soupçons | Instagram

Galilea Montijo est enceinte ? Au moins, ce sont les nouvelles rumeurs qui ont récemment fait paniquer Internet, le « Le chauffeur d’aujourd’hui« est la cible de la plus polémique.

La présentatrice, Galilea Montijo, a de nouveau été un sujet de conversation et c’est bien des internautes mexicains qui se sont demandé si elle était enceinte.

Cette année 2021, ça a été très dur pour Galilée MontijoCeci, après rumeurs et spéculations, la santé de la star et présentatrice de Hoy s’étant amoindrie, de nouvelles polémiques n’ont cessé de la hanter ces dernières semaines.

A cela s’ajoutent encore plus de rumeurs et de spéculations dans lesquelles ils assurent, que le collaborateur des émissions de variétés et de télé-réalité pourrait attendre un nouveau bébé !

Galilea Montijo enceinte ? Le conducteur éveille des soupçons. Photo : Capture Instagram

Ce n’est pas la première fois que ce type d’accusation persécute les « actrice de télévision« Cependant, La Montijo ne s’est pas prononcé sur la question après qu’en juin et septembre de cette année, il avait affronté les médias pour démentir les versions.

Il n’a suffi que le présentateur de « La vie à la télé« , » Little Giants « , parmi d’autres programmes apparaissent avec un vêtement qui le fait paraître plus agrandi ou une posture suspecte sur les photos afin que les rumeurs commencent à exploser.

C’est un ventre normal, le résultat de super vacances, a-t-il précisé à cette occasion.

Et est-ce que le « youtubeur mexicain« C’est aussi l’un des plus appréciés non seulement à la télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où à ce jour il compte déjà plus de 9 millions d’abonnés, donc l’attention se porte principalement sur chacune de ses étapes.

C’était il y a quelques semaines lorsque le collègue de Las Estrellas qui a également participé à des productions de Televisa telles que « El Premio Mayor », « T’aimer est mon péché », « Le prix de ton amour », a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle a reçu tout le soutien ouvert à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux.

La célèbre femme a démenti toutes sortes de rumeurs et a fermé la vidéo avec force, mentionnant qu’elle ne parlerait plus de cette question.

La « fille de la télé« Elle a vécu une année très difficile après avoir été infectée deux fois, ce qui l’a amenée à présenter de fortes conditions pour lesquelles Martha Montijo Torres devrait prendre des médicaments à vie puisqu’elle a développé une hypertension et un épanchement péricardique, a-t-elle rapporté dans une transmission passée sur le Hoy programme.