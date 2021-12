Galilea Montijo, « longue liste de mensonges et de situations étranges » | Instagram

Avec tout contre Galilea Montijo! Apparemment, une femme bien connue dans le monde du divertissement a exprimé son opinion sur le scandale du conducteur du Programme d’aujourd’hui Du livre publié par la célèbre Anabel Hernández nommé Emma et les autres dames narco.

Selon Dael Quiroz d’Arguende TV, Gris Rodríguez, qui a travaillé avec les plus grands du théâtre, du cinéma, de la télévision et du monde de la musique, en charge des relations publiques et du marketing et respecté dans le monde du divertissement, serait celui qui aurait utilisé son les réseaux sociaux pour exprimer leur opinion sur la situation et ont fini par quitter le célèbre Martha Galilée Montijo.

Soi-disant, selon les mots de Rodríguez, ce que Hernández aurait partagé dans son livre désormais célèbre est très peu comparé à tout ce qui serait en réalité derrière le passé et la vie du célèbre présentateur de télévision, où mensonges et situations étranges seraient un dénominateur commun. .

Ce qui est dit dans le livre de Mme Anabel Hernández à propos de l’animatrice de télévision Galilea Montijo n’est pratiquement rien par rapport à la longue liste de mensonges et de situations rares et de bas niveau de l’animatrice la mieux payée de la télévision mexicaine, écrirait la célèbre femme.

Galilea Montijo, « longue liste de mensonges et de situations étranges ». Photo : Instagram.

Selon Quiroz, Rodríguez aurait indiqué que malgré les scandales, Galilea Montijo continuerait à être soutenue par Televisa et donnerait l’exemple aux femmes au foyer, ce qui pour elle est une honte.

Et qu’aujourd’hui, il continue d’être soutenu et soutenu par la plus importante chaîne de télévision d’Amérique latine, donnant l’exemple aux millions de Mexicains qui écoutent précisément la matinée la plus regardée à la télévision au Mexique. Galilea Montijo, selon Televisa, est toujours une personne respectable, par exemple, une femme qui doit être suivie par la femme au foyer dans sa vie de tous les jours, il est dommage qu’à ce stade du jeu, le Mexique continue de subir ces types de situations.

Pour sa part, Galilée Montijo Elle a reçu de nombreuses expressions de soutien et d’affection de ses collègues et amis sur les réseaux sociaux, tandis que l’actrice a également assuré qu’elle ne reparlerait plus de scandales et que ce serait l’équipe juridique qui s’en chargerait.

Il y a quelques jours, l’animatrice de Hoy aurait partagé dans ses stories Instagram une vidéo où beaucoup disent qu’elle aurait donné trop d’explications, puisqu’elle a non seulement parlé du livre d’Anabel Hernández, mais aussi de son mari et de sa relation avec Inés Mont Gomez.