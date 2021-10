in

Galilea Montijo marque les hanches dans une jupe en cuir et un imprimé | Instagram

Galilea Montijo donne à nouveau de quoi parler en se montrant dans un jupe en cuir noir qui stylisait ses hanches et sa silhouette en général et accompagné d’imprimés saisissants.

La “femme d’affaires de la mode”, Galilea Montijo, a donné une raison de plus à son 9,2 millions abonnés sur Instagram pour apprécier sa beauté et son style.

La “Le chauffeur d’aujourd’hui“, qui a collaboré pendant plus de 13 ans après s’être aventuré dans des émissions populaires telles que ” Vida tv “, “Petits géants” Faites-moi rire et vous serez millionnaire ” et invitée dans des émissions comme ” Qui est le masque ? ” Elle a partagé son style de vendredi dans un article récent.

Martha Galilea Montijo Torres a fait preuve d’élégance en portant une jupe en cuir noir qui cachait ses hanches proéminentes et couvrait une partie de ses jambes toniques, la faisant paraître stylisé jusqu’aux pieds avec des plateformes hautes en imprimé animal.

Galilea Montijo marque les hanches dans une jupe en cuir et un imprimé

La Montijo, a accompagné la pièce maîtresse d’une blouse blanche avec des détails noirs et des manches avec du volume sur les épaules, en général l’ensemble qu’elle a confectionné rajoutait de la longueur à sa silhouette.

Immédiatement, les réactions et commentaires n’ont pas attendu pour mettre en avant les meilleurs atouts du “actrice de télévision“Remember pour les mélodrames dans” The Big Prize “, “Jusqu’à ce que l’argent nous sépare”, entre autres.

Le premier des messages viendrait de ses plus proches collaborateurs et amis du milieu comme la « fille de la météo, Yanet García, l’une des premières à réagir à la publication.

Magnifique, lit-on dans le post de @iamyanetgarcia,

Guapishima, a commenté @albertanooficial dans la récente publication de ce vendredi.

Alors que le fan club de “Gali”, les soi-disant @galisisters, n’a pas hésité à endosser les éloges du célèbre homme de 48 ans.

Nous t’aimons, Comme c’est joli et beau, Beau, Divin, ne sont que quelques-uns des messages lus à partir de l’activité la plus récente de la mère de Mateo Reina Montijo.

Collègue de Andrea Legarreta, Raúl, « El Negro » Araiza, l’un des membres avec la plus longue expérience de diffusion de Las Estrellas, maintenant produit par Andrea Rodríguez Doria, a accumulé un total de 51 014 likes.

Martha Galilea Montijo Torres, respire le style lors de la modélisation de quelques pas pour l’une des nouvelles sessions que l’on peut voir sur son compte Instagram où elle a l’air de tout son corps.

Le charismatique “contributeur à une émission de variétés et télé-réalité », épouse de Fernando Reina Iglesias, s’est penchée à cette occasion pour exhiber une partie de ses cheveux rassemblés en tresses parallèles à l’avant qui se terminaient par deux chongos à l’arrière.

Le reste de ses cheveux est tombé droit sur ses épaules et complètement droit, Montijo Torres, s’est montré remis de la blessure qu’il a présentée à l’une de ses jambes. Il y a quelques semaines, il a donc porté une attelle pour immobiliser la partie touchée.

Heureusement, le “ex fille tv“Qui était en couverture du magazine”H hommes”, Elle peut montrer ses plates-formes bien-aimées, cette fois avec un design très similaire à son chemisier.