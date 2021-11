Galilea Montijo montre sa silhouette vêtue d’une tenue séduisante

L’animatrice d’aujourd’hui Galilea Montijo porte sa superbe tenue | Instagram

L’un des pilotes préférés de la Programme d’aujourd’hui, a partagé un photo Sur son compte Instagram officiel il y a quelques heures, où il montrait sa silhouette impressionnante, Galilea Montijo sait comment attirer l’attention de ses fans.

Quelque chose qui a toujours caractérisé Galilea est sa façon d’attirer l’attention avec sa personnalité, couplée à cela, sa façon de s’habiller attire toujours le regard, car cette beauté a toujours tendance à donner un plus à ses tenues.

il y a 7 heures Galilée Montijo Il a partagé une photo sur son compte Instagram officiel où il est apparu vêtu d’un costume deux pièces, composé d’un pantalon et d’une sorte de pull qui se ferme sur le devant.

Malgré le fait que le design était assez simple, il avait un motif avec quelques détails brillants qui, en lui donnant un peu de lumière, se reflétaient et nous donnaient un éclat irisé, ce qui lui donnait une touche frappante et coquette.

La célèbre amie d’Andrea Legarreta, est allée signer des autographes dans un célèbre centre commercial, où elle a passé beaucoup de temps avec ses fans, a pris des photos et aussi des vidéos.

La publication compte plus de 21 511 cœurs rouges en termes de commentaires on en trouve 156 au total, beaucoup de ses fans lui adressent des bénédictions et le remercient pour sa personnalité joyeuse et humble.

Toujours que Galilée Montijo elle rencontre des fans, les salue sans hésiter, comme preuve dans sa boîte de commentaires, sans aucun doute tout le monde l’adore.

Montijo a partagé quelques vidéos dans ses histoires il y a quelques jours, bien que cette photo ait été partagée il y a quelques heures, l’hôte de la célèbre matinée était dans le centre commercial il y a environ six jours, lorsqu’il a partagé du contenu dans ses histoires et son flux sur Instagram.

Sur cette photo qu’il a partagée, il apparaît en train de tourner, peut-être pendant qu’il marchait, quelqu’un lui a parlé pour prendre sa photo et quand il est devenu le plus coquette, ses cheveux étaient radieux ainsi que sa tenue.

En plus de porter ce look saisissant, Galilea Montijo l’a fait ressembler à une tenue urbaine grâce au complément de sa coiffure, ses cheveux étaient lâches avec quatre tresses courtes d’un côté.

La coiffure nous a rappelé un look que Jennifer Lopez a utilisé pour sa vidéo officielle « Follow The Leader », sortie il y a neuf ans, à ce jour elle compte déjà 604 millions de vues, cette chanson a été réalisée en collaboration avec Wisin & Yandel.