Galilea Montijo montre ses jambes dans une robe à imprimé zèbre | Instagram

Libérez vos jambes ! Galilea Montijo, a laissé tout le monde sans voix, une robe à imprimé zèbre sur fond jaune aurait grandement enthousiasmé ses plus de 9 millions de followers avec une photo sur Instagram.

Galilea Montijo, a partagé une photographie avec laquelle il laisserait ses admirateurs très heureux, après qu’ils puissent à nouveau profiter d’apprécier le “conducteur de Hoy” avec des vêtements qui découvrent ses belles jambes.

Dans les derniers jours, “Le Montijo“Il aurait porté des tenues longues qui cachaient également l’attelle qu’il portait sur l’une de ses jambes lorsqu’il a été impliqué dans un grave accident la semaine dernière.

Alors maintenant, la femme d’affaires de “Boutique Latine», Elle est revenue pour adopter le style qui l’a caractérisée ces dernières années et cela a été montré dans une récente carte postale capturée à l’étranger et qu’elle a accompagnée d’émojis de bisous et de cœurs.

Bien que Martha Galilea Montijo Torres, a montré qu’elle est assidue à diverses tendances, étant l’une d’entre elles “style bohème”, apparaissant sur des photos avec des robes ou des jupes longues.

L’attachante présentatrice de “Petits géants“,” Vida Tv, “” Je me lève “, et une foule d’émissions de variétés et de téléréalité, elle a également présenté des influences rock et modernes dans plusieurs de ses choix de mode.

Toujours stylés, ‘Pretty (Bonita)’, ‘Preciosa’, ‘Nous t’aimons’, ‘Comme tu es précieux’, étaient quelques-uns des commentaires qu’ils ont dédiés au collaborateur de Las Estrellas ».

Martha Galilea Montijo Torres apparaît dans l’instantané, très coquette devant la caméra, montrant son amour pour la mode et montrant l’une des propositions pour sa nouvelle ligne de vêtements.

La nouvelle entreprise que le «jaliscience« Il s’affiche avec fierté depuis quelques mois, et auquel cette fois il a ajouté 24. 376 J’aime la publication.

Montijo Torres, 48 ​​ans, est très risquée en matière de tendances et n’a pas peur de se montrer trop moderne puisqu’elle a aussi toujours gardé un style plus jovial.

Une robe courte à imprimé animalier avec un fond jaune et des rayures noires ajoutait la touche la plus rebelle au charismatique “fille de la télévision”.

Le “modèle” a ajouté une ceinture noire au début des hanches qu’elle a combinée avec des bottes apparemment en cuir avec des fermoirs en or.

Sans aucun doute, le noir et le jaune sont deux des gammes de couleurs qui sont toujours présentes dans la garde-robe de la présentatrice de “Los Chiquillos de Hoy”, et avec lesquelles on la voit fréquemment apparaître dans diverses émissions du programme.