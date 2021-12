Galilea Montijo ne partage personne avec Andrea Legarreta

Galilea Montijo et ce qu’il ne partagerait pas avec Andrea Legarreta | Instagram

Au cours d’une vidéo divertissante qui, bien que courte, était assez éducative, sur Andrea Legarreta et Galilea Montijo, où cette dernière a révélé ce qui était définitivement elle ne partagerait pas avec son amie.

Comme vous le savez depuis plusieurs années, les deux comédiennes sont chefs d’orchestre du Programme d’aujourd’hui, où nous les voyons pratiquement quotidiennement nous divertir avec leurs événements et écouter les nouvelles ainsi que les capsules de divertissement qu’ils partagent dans le programme.

Malgré que Galilée Montijo Elle a été impliquée dans certaines polémiques, liées à son amie Inés N et à son mari Fernando Reina, la belle femme Jalisco ne s’est pas laissé dépasser et on continue de la voir comme toujours aussi fraîche durant l’émission.

Quelque chose qui semble se prolonger, c’est son séjour le matin, autant on a dit sur une maladie qui l’afflige, qu’elle se retirerait éventuellement du programme pour aller vivre aux États-Unis, son mari est actuellement dans ce pays.

Trois des belles hôtes du programme Hoy Andrea Legarreta, Galilea Montijo et Tania Rincón | Instagram andrealegarreta

Laissant de côté les controverses et le stress possible que Montijo a vécu, vous serez sûrement intéressé par ce que Galilea a commenté qui a fait rire ses disciples.

Lors de la finale de l’émission de téléréalité « Las Estrellas Bailan en Hoy », si vous l’avez déjà vue, vous saurez que Galilea Montijo était l’animatrice et l’animatrice entre les participants et les juges, précisément dans ce dernier épisode nous l’avons vue vêtue d’un magnifique robe dorée.

Cependant, dans une vidéo partagée sur le portail des Stars, il a mentionné qu’il avait oublié ses baskets, peut-être à cause de la précipitation à quitter sa maison rapidement, étant l’image du programme lors de l’émission de téléréalité, Andrea Legarreta est arrivé à la sauver.

Ce que son amie et partenaire a fait, c’est lui prêter ses pantoufles dorées, ce que le chauffeur a commenté sans regret, que sa chère amie l’avait fait, étant juge Legarreta doit être assise derrière une grande table où on ne voit pas ses pieds, comme ça que tout était parfaitement.

Heureusement, ils portent tous les deux la même taille, Andrea a mentionné que grâce à cela Galilée Montijo Il hériterait un jour de toutes ses chaussures.

Une déclaration que Montijo a faite à ce sujet en montrant ses baskets était qu’entre elle et Andrea, ils partageaient tout, ce qui n’était certainement pas un maris, ce qui provoquerait le sourire à plusieurs.

Avec autant d’années de collaboration, il ne serait pas surprenant que Galilea et Andrea à plus d’une occasion aient partagé des vêtements, des accessoires et, dans ce cas, des baskets.