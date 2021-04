Galilea Montijo n’exclut pas de travailler à TV Azteca

“S’ils me laissent, oui [asistiría]. Je pense que c’est plus que d’autres ont eu des problèmes avec moi, je n’ai eu de problèmes avec personne, mais si vous me demandez «voulez-vous partir?», Je suis très à l’aise de travailler chez Televisa.

La vérité est que j’ai toujours dit que, même si je partais d’ici, et j’étais très en colère, que j’espère que cela n’arrive jamais, je ne l’aurais jamais fait, cela ne me traverserait même pas l’esprit de me plaindre ou d’être ingrat avec une entreprise qui m’a tant donné et celui que j’aime tant », a expliqué Galilea à la presse.

L’actrice a également avoué qu’à un moment donné, on lui avait proposé de rejoindre les rangs de TV Azteca, mais qu’elle est maintenant très à l’aise avec sa situation de travail. “Je n’aimerais pas partir, mais on ne sait jamais, et combien il y a d’autres entreprises!”