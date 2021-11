Galilea Montijo parle de sa relation présumée avec Beltrán Leyva

Galilea Montijo parle d’une relation présumée avec Beltrán Leyva | Réforme

L’actualité du jour sans aucun doute !Le nom de Galilea Montijo est de nouveau au cœur de la polémique et est le Programme d’aujourd’hui qui est sorti pour faire face aux allégations d’avoir eu une relation avec un important capo mexicain Arturo Beltrán Leyva.

C’était hier que le journaliste Anabel Hernandez a accordé une interview pour une chaîne YouTube dans laquelle il a assuré que Martha Galilée Montijo Elle avait une relation avec Beltrán Layva et plus que cela, elle l’aiderait quand il serait en prison.

Face à cette accusation alarmante, Galilea Montijo n’est pas restée silencieuse et visiblement agacée, elle s’est adressée aux médias, assurant qu’ils la diffamaient et que les lois mexicaines à cet égard devraient être plus sévères.

L’actrice bien-aimée et l’un des visages les plus populaires de Televisa a souligné qu’il est regrettable qu’après tant d’années de travail, une telle reconnaissance auprès du public puisse être si facile qu’il puisse croire qu’une déclaration de ce type porte atteinte à son image.

Quelle tristesse que tant d’années de travail, que vous me connaissiez, je sors toujours pour montrer mon visage, même le public sait que j’ai mené une vie de travail. C’est très triste d’entendre que des rumeurs viennent « ce qu’il dit, ce qu’il dit ». Ça vient d’une chaîne YouTube, un livre arrive, le livre n’est pas sorti, a partagé Gali pour les caméras d’Eden Dorantes.

L’animatrice du Hoy Program a souligné qu’avant elle ne faisait rien avant les rumeurs parce qu’elle était célibataire et d’autres, mais maintenant elle avait un fils, quelqu’un à protéger et qui peut être affecté par ce type de rumeur, alors quand ce livre est sorti et dit son nom, j’allais intenter une action en justice.

Le jour de la sortie du livre, j’entamerai une action en justice. Tout ce que je vous dis, c’est que cette loi sur la diffamation devrait être plus sévère. J’ai été très calme. Où ai-je été dans les relations et la calomnie, je l’ai laissé passer, parce que je n’étais pas marié. Maintenant oui, j’ai un fils, j’ai quelqu’un dont je dois m’occuper. Et c’est la seule partie, a ajouté la belle Guadalajara.

Galilée Montijo Elle a été claire lorsqu’elle a souligné que ces types de déclarations affectent non seulement son entreprise, le programme auquel elle participe, mais aussi elle et sa famille. Il a partagé qu’en raison de rumeurs, il a perdu des contrats et d’autres et qu’il n’est pas juste que ce genre de chose se produise. L’ancienne reine de beauté a assuré que ce n’est pas père qu’Anabel Hernández parle à la légère et sans preuve de ce qu’elle dit.