Galilea Montijo parle de son mari et du sac qu’Inés lui a offert | Réforme

Le beau chef d’orchestre du Programme d’aujourd’hui Galilea Montijo est dans l’œil de l’ouragan, ceci après que des rumeurs l’aient directement liée à son amie et comadre Inés « N » et au processus auquel elle est confrontée.

Galilée Montijo Elle a été approchée par la caméra et le micro d’Eden Dorantes lorsqu’elle a quitté Televisa et a été interrogée sur le sac qu’Inés « N » lui a offert en décembre 2013, qui est devenu une tendance et ils assurent que sa valeur pourrait atteindre 4 millions de dollars.

Le célèbre animateur de télévision de Guadalajara a déclaré que le cadeau n’était ni plus ni moins qu’une blague pour le programme Hoy, niant avoir reçu le cadeau du millionnaire. Le sac serait entre les mains de grandes stars comme Kim Kardashian et Lady Gaga.

Le sac Birkin 35 de la marque Hermés se situe actuellement entre 2 et 4 millions de dollars, selon les sites de sacs d’occasion ; Cependant, Forbes affirme qu’à cette époque, l’accessoire valait 11 000 $.

Martha Galilea Montijo a ajouté qu’elle ne sait rien d’Inés et qu’elle n’en parlera plus puisqu’elle a vraiment eu des ennuis avec les dernières déclarations qu’elle a faites sur son amie proche.

L’actrice a également été interrogée sur la démission de son mari de la fonction publique, en tant que trésorier municipal, une situation qui a multiplié les rumeurs d’un vol vers les États-Unis. La Gali a été directe en assurant qu’elle a toujours affronté le bien et le mal et qu’en ce moment elle le fait, donc elle ne va pas s’enfuir pour rien et n’a rien à cacher.

Il convient de noter que le communiqué qui présente la nouvelle personne qui sera en charge du mari de Galilea, Fernando Reina Iglesias, détaille que sa démission était pour des raisons personnelles, soulignant les conséquences de Covid-19 que Galilée Montijo Il a partagé qu’il souffre.

L’inquiétude des réseaux sociaux et des médias a augmenté après qu’il a été annoncé que le partenaire d’Andrea Legarreta demanderait l’autorisation de s’absenter de Hoy et Televisa pour le reste de l’année, ceci pour se rendre aux États-Unis. Chamonic a assuré que bien que Galilea ait déclaré que c’était pour prendre soin de sa santé et rechercher le traitement approprié pour ses problèmes de tension artérielle et d’autres, cela pourrait avoir des antécédents liés à Inés.

Les rumeurs de divers médias assurent que Fernando Reina, le mari de Gali, pourrait avoir des affaires avec Inés et Víctor « N » qui les compromettent et que ce serait la raison pour laquelle l’artiste et lui quitteraient le Mexique à la recherche d’une protection contre une éventuelle enquête. On dit qu’actuellement, l’ancien chauffeur de Ventaneando et son mari seraient avec leur famille en Espagne pour tenter d’échapper à la justice mexicaine.

Il a été révélé qu’Interpol aurait retourné un carton rouge contre le couple pour les rechercher dans plus de 190 pays, ce alors qu’à la moindre occasion l’animatrice de télévision insiste sur son innocence et sur la volonté de le vérifier.