Galilea Montijo porte un costume qui brille, plus coquette que jamais

Galilea Montijo sa tenue brille, elle vit avec ses fans

Étant l’un des chefs d’orchestre de la Programme d’aujourd’hui favoris du public, Galilea Montijo gagne immédiatement l’affection de millions de personnes, notamment grâce à son charisme et son caractère sympathique, il a récemment partagé quelques Photos où elle brille comme une diva

Cette séance faisait partie d’une nouvelle où elle participe, comme il est d’usage pour la belle actrice de Jalisco, à plusieurs reprises elle a été invitée à participer à d’autres programmes, d’où l’absence au programme du matin.

La belle Galilée Montijo Il est apparu dans un centre commercial appelé Mundo E, où il vivait avec des fans et donnait des autographes.

Étant une célébrité à la télévision et sur les réseaux sociaux, il est rare que quelqu’un dans tout le Mexique ne connaisse pas son nom, d’autant plus qu’il est l’un des gros titres de l’émission matinale la plus populaire à la télévision.

Montijo est apparu au centre commercial avec un style très urbain, ses cheveux étaient lâches, mais d’un côté il avait des tresses collées au crâne, quant à sa tenue elle consistait en un costume deux pièces noir.

La chose curieuse à propos du motif de la veste et du pantalon Galilea était les petits points qui reflétaient la lumière, lui donnant l’apparence d’avoir plusieurs tons comme un beau kaléidoscope, mais n’étant que le rebond de la lumière.

Galilée Montijo Elle apparaît sur une photo portant cet effet en couleur, c’est la photo la plus récente qu’elle a partagée il y a 8 heures, elle y fait un mouvement coquette avec ses cheveux, c’est là que l’on peut voir sa curieuse coiffure.

L’endroit où il se trouvait semblait être le parking du centre commercial où il se retrouvait pour rencontrer ses fans.

Dans d’autres publications on la voit cohabiter à la fois avec les employés du magasin et aussi avec le public, dans ses stories l’épouse de Fernando Reyna a partagé plusieurs vidéos où elle était accompagnée de ses fans, une estimation des personnes ayant assisté à l’événement n’a pu être donnée. , mais il y en avait beaucoup.

Aux côtés d’Andrea Legarreta, Andrea Escalona et Tania Rincón forment le quatuor de belles animatrices du programme, curieusement toutes sauf Tania sont des actrices, ou à un moment de leur carrière elles ont eu l’occasion de jouer.

Apparemment, c’est Andrea Escalona qui continue ce métier, quant à Galilea Montijo et Andrea Legarreta, ils se sont davantage consacrés à être présentateurs de télévision, apparemment ils l’ont plus aimé et surtout ils se débrouillent très bien grâce à leur charisme.