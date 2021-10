Galilea Montijo Pourquoi votre mari a-t-il quitté ses fonctions à Atizapán ? | Instagram

Galilea Montijo et son mari auraient été affectés par la situation juridique d’Inés Gómez Mont, aujourd’hui Fernando Reina Iglesias Il abandonnerait sa position politique à Atizapán, révèlent-ils, pourquoi l’a-t-il fait ?

Tel que diffusé sur Twitter et YouTube, Fernando Reina, mari de la présentatrice, Galilea Montijo, démissionnerait de ses fonctions politiques en tant que « Trésorier de la municipalité d’Atizapán de Zaragoza » dans l’État de Mexico.

Bien que le politique a fait allusion à sa démission pour des « raisons personnelles » était un programme bien connu sur YouTube qui a analysé les raisons qui ont conduit l’homme d’affaires à prendre cette décision.

Le mari de Galilea Montijo, Fernando Reina, démissionne de ses fonctions politiques, indique la carte d’information. Photo : Capture Instagram

Selon Jorge Ceriani, il a annoncé dans Gossip No Like que les plans du couple sont bien avancés puisque même le « Le chauffeur d’aujourd’hui« Il a déjà un « poste pour travailler à son arrivée dans le pays voisin », ce qui confirmerait les rumeurs de transfert, qui ont circulé ces dernières semaines.

Le conjoint de Galilée Montijo Il a quitté ses fonctions à peine deux mois après avoir terminé son mandat dans cette administration, le 30 septembre, soi-disant pour avoir demandé les soins de sa femme, Montijo Torres.

La actrice de télévision L’homme de 48 ans, victime à deux reprises du redoutable virus, fait face aujourd’hui à certaines séquelles qui ont entraîné des « problèmes d’hypertension » et des « problèmes cardiaques », selon les raisons avancées par le mari et père de Mateo Reina Montijo , Le seul enfant qu’il a eu avec le « mannequin du magazine H men »

Une carte d’information que Jorge Carbajal a partagée sur son compte Twitter officiel, confirmerait la nouvelle du transfert de « Gali« et sa famille aux États-Unis comme il s’en est vanté ces dernières semaines.

De même, il a été rapporté qu’Israël Arias Parra est celui qui a remplacé la place du natif d’Acapulco au bureau du « Trésor municipal ».

Tout pourrait indiquer que le concours « Las Estrellas dance en Hoy » pourrait changer d’hôte si le « Fille de télévision » quitte l’émission de Televisa, bien que jusqu’à présent, son départ du programme n’ait pas été confirmé.

D’autre part, cela soulève également d’autres soupçons après l’ami très proche du « femme d’affaires« , qui a reçu un sac cadeau coûteux d’Inés Gómez Mont, est un fugitif de la justice.

Pour beaucoup, ce serait une grande coïncidence qu’après que Gómez Mont et son mari Víctor Álvarez Puga aient quitté le Mexique, c’est maintenant Montijo Torres qui apparemment prépare aussi tout pour quitter le pays.

Il faut dire que ces dernières semaines après le scandale de l’animateur de Tv Azteca et collaborateur de Ventaneando, son « comadre » a également été impliqué dans diverses polémiques et rumeurs apparentes selon lesquelles elle et l’homme d’affaires d’Acapulco auraient également une certaine queue pour leur marcher dessus. . . .

Jusqu’à présent, il n’y a rien de certain et/ou de prouvé sur l’attachante présentatrice de « Petits géants« , » Vida Tv « , » TVO « , parmi de nombreux autres programmes, cependant, la spéculation maintient le couple sur la bonne voie.