Galilea Montijo Pourquoi votre mari pourrait-il être poursuivi ?

Galilea Montijo pourrait faire face à plus de problèmes au milieu des fortes controverses qui gravitent aujourd’hui autour de sa vie et de son amitié très commentée avec Inés Gómez-Mont. époux pourrais-je entrer en prison?

La « présentatrice« Galilea Montijo, aurait confirmé qu’elle n’avait pas l’intention de quitter le pays, car elle n’avait rien à cacher ou à craindre, cependant, apparemment de nouveaux problèmes se profilent et cette fois ils seraient dus à son mari, Fernando Reina Iglesias.

Ce serait lors de la diffusion de la chaîne YouTube de Jorge Carbajal, où le journaliste a repris une forte rumeur selon laquelle il fait référence à Le mari de Galilea Montijo, homme d’affaires Fernando Reina Iglesias, il a enfreint certaines règles après avoir quitté son poste politique.

Les officiel, qui a mentionné il y a quelques semaines avoir démissionné de son poste de « trésorier de la municipalité d’Atizapán de Zaragoza » dans l’État de Mexico.

L’athlète, également sportif, a annoncé le 30 septembre sa démission présumée deux mois après la fin de son mandat, invoquant des « raisons personnelles ».

Cependant, le journaliste aurait mentionné que l’épouse du « actrice de télévision« , Martha Galilea Montijo Torres, » n’a pas démissionné, et parallèlement à cela, elle s’est présentée comme députée fédérale suppléante défendue par le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) « .

Avec cela, il ferait fi d’un règlement qui exige « que tout fonctionnaire qui quitte son poste poursuive son nouveau poste d’élection populaire ».

Apparemment, le gouvernement local veillerait à ce que Reina-Iglesias, se conforme au processus de livraison-réception de sa position conformément à la loi organique de la municipalité, cependant, « en cas de constatation d’une irrégularité, il y a un délai de cinq ans de procéder à toute sanction », comme l’explique radioformula.com.

Le père de Mateo Reina Montijo, fils aîné du « Le chauffeur d’aujourd’hui« Ceux qui ont collaboré à des émissions de variétés et de téléréalité envisageront la possibilité de se présenter comme député suppléant de Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino dans la quatrième circonscription.

Il comprend les États de Morelos, Puebla, Guerrero, Tlaxcala et Mexico, se réfèrent-ils, sans aucun doute une nouvelle qui placera une fois de plus le collègue de Legarreta et Araiza dans la cible des commentaires.

A l’époque, il avait été rapporté qu’Israël Arias Parra est celui qui a remplacé la place du « natif d’Acapulco » au bureau du « Trésor municipal ».

Après avoir fait circuler une carte d’information révélant la démission de Fernando Reina, de nouveaux soupçons ont été éveillés sur un prétendu transfert de « Gali » Aux États-Unis.

La rumeur a pris beaucoup de force puisque la démission du responsable ajoutée aux absences de Montijo Torres dans la matinée a suscité plus de soupçons.

Cependant, elle serait propriétaire de Boutique Latingal, qui a réitéré qu’il ne quitterait pas le pays, il a toutefois anticipé que son partenaire sentimental, depuis 10 ans, « cherchait un nouveau poste ».