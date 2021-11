Galilea Montijo pourrait revenir aux feuilletons, quittez-vous Hoy?

Galilea Montijo avec une nouvelle proposition, quittez-vous le programme Hoy ? | Instagram

Sera le Programme d’aujourd’hui?, une fois de plus les rumeurs selon lesquelles Galilea Montijo pourrait quitter le Hoy Program sont devenues fortes, ceci après que le chauffeur de Guadalajara a avoué que Juan Osorio lui a proposé quelque chose.

Apparemment, l’ancien partenaire de Niruka Marcos a dit Martha Galilée Montijo qu’elle a quelque chose pour elle et bien sûr, il ne faut pas oublier que cette productrice est une experte dans la réussite des feuilletons télévisés de Televisa.

Selon l’animatrice de la star du matin de Televisa, elle aurait rencontré Juan Osorio, qui lui a assuré qu’il voulait lui parler, car il avait une proposition, bien sûr, elle lui a demandé s’il s’agissait d’une telenovela.

Ils m’ont dit : des feuilletons ? J’aimerais. L’autre jour, j’ai rencontré un producteur qui m’a dit: « J’ai quelque chose pour toi », j’ai dit: « Oh, tout ce que tu veux mais non, regarde, voyons », a rapporté Montijjo selon Las Estrellas.

La présentatrice de télévision a partagé que peu importe à quel point elle insistait auprès du producteur pour qu’il détaille son hypothèse, ce serait plus tard quand ils s’asseoiraient pour parler de ce qu’Osorio a pour Gali; ce qu’il a avoué, c’est qu’il adorerait revenir aux feuilletons.

Galilea Montijo avec une nouvelle proposition, quitte-t-il le programme Hoy ? Photo : Réforme.

Il ne voulait pas me dire quoi, c’est Juan Osorio, mais il m’a dit ‘je te parlerai plus tard’, j’ai pensé ‘eh bien, un roman, non ?’ J’adorerais y retourner, a également avoué l’actrice.

Il s’est avéré qu’en 2014, Osorio aurait contacté l’hôte de Hoy pour jouer dans Mi Corazón es Tuyo, une telenovela qui a fini par mettre en vedette Jorge Salinas et Silvia Navarro.

Actuellement, le père d’Emilio Osorio travaille sur la telenovela La Héritage, pour laquelle il a révélé qu’une de ses protagonistes serait Michelle Renaud, Galilea Montijo rejoindra-t-elle le casting ?

Bien qu’il soit l’un des visages les plus aimés et reconnus de la télévision mexicaine, apparemment Galilée Montijo Elle n’est pas dans son meilleur moment, car les rumeurs ont été une constante tout au long de cette 2021 et pour dire d’elle-même, elles ont affecté son image et même des campagnes ont été abandonnées pour ces raisons.

Vendredi dernier a été un jour clé, car une relation présumée entre Galilea Montijo et Arturo Beltrán Leyva est devenue virale, ce que la journaliste Anabel Hernández a assuré dans son dernier livre, qui n’a pas encore été publié.