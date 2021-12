Galilea Montijo prend des risques avec un regard enfantin et c’est comme ça qu’ils réagissent

Galilea Montijo, sweat disney et jupe crayon ont encore des années | Instagram

Galilea Montijo figurait dans une nouvelle carte postale dans laquelle elle portait les paillettes dans un look très différent, en tenant compte du fait que « tapathie« Il a cherché à imprimer son propre style à chacune de ses élections.

Si quelque chose ressort du présentatrice Galilea Montijo, c’est qu’elle fait des choix risqués que n’importe qui ne ferait pas, notamment en ce qui concerne les tendances de la mode.

La « Le chauffeur d’aujourd’hui« Il a capté l’attention dans une nouvelle image qu’il a partagée avec sa grande communauté sur Instagram dans laquelle il apparaît avec un sweat-shirt disney en noir orné de plusieurs pierres sur le devant et les manches, mais le détail le plus frappant était le dessin d’un donald canard, personnage populaire de Disney.

Galilea Montijo en sweat disney et jupe crayon soustrait les années. Photo : Capture Instagram

« Gali« , quien se ha mostrado fiel de las sudaderas grandes, en esta ocasión combinó la prenda con una falda satinada en azul metálico, por lo que además su alto calzando unas zapatillas de animal print con tonos negros, azules, beige y blancos, quedaron a la perfection.

Le collègue des émissions de variétés et de télévision, qui est apparu dans « La vie à la télé« , » Little Giants « , » Fais-moi rire et tu seras millionnaire « , » TVO « , parmi tant d’autres, essaierait d’être capturé dans une posture quelque peu naturelle à en juger par son visage.

L’instant partagé il y a 22 heures a accumulé 30 273 likes, ajoutés à divers commentaires et réactions.

Tu me manques, AYMMM, Hermosaaa @galileamontijo, Incroyable, BELLAAA, Guapura, Ma belle reine, Qu’elle est belle cette jolie dame, Précieuse.

La « femme d’affaires« qui possède également la ligne »Boutique Latine« Le nouveau magasin de vêtements, qui a fêté son ouverture en juin de cette année, a profité de l’un des espaces du plateau de Hoy pour montrer son look de jour.

Ce n’est pas la première fois que actrice de télévision, Qui apparaît dans des productions telles que « La vérité cachée », « T’aimer est mon péché », « Jusqu’à ce que l’argent nous sépare », entre autres, apparaît avec de grands sweat-shirts et c’est qu’apparemment, Martha Galilea Montijo Torres est devenue une adepte de ces vêtements amples.

La « youtubeur mexicain« qui se distingue pour être l’un des » les mieux payés sur Televisa « a montré ces dernières semaines à quel point un tel vêtement couvrant peut être polyvalent, bien que la fashionista ait une garde-robe de luxe, Montijo Torres s’est davantage penché sur le confort qui vous apporte ce nouveau style .