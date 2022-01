Galilea Montijo remplacée dans Hoy ?, Carmen Muñoz sur Televisa

Galilea Montijo remplacé à Hoy ?, confirmer l’entrée à Televisa | Instagram

Galilea Montijo vient-elle remplacer la célèbre animatrice de télévision et qui faisait très récemment partie de TV Azteca, Carmen Muñoz a confirmé son entrée dans Televisa.

L’ancienne présentatrice d’Al Extremo, après de nombreuses spéculations, a parlé à TVyNotas de son entrée à Televisa et fera partie du casting de sa matinale la plus célèbre, le Hoy Program.

Enfin, Muñoz a confirmé qu’il rejoignait les rangs de Televisa, assurant que ce n’était pas quelque chose de prévu et qu’il n’entrerait pas dans Hoy ; cependant, ce n’est pas quelque chose qui est exclu. L’ancienne membre de TV Azteca a partagé qu’elle avait rejoint la chaîne de télévision du concours, mais qu’il n’avait été question à aucun moment de la matinée dont la belle faisait partie. Galilée Montijo.

Carmen Muñoz a souligné qu’elle n’avait pas renouvelé de contrat avec TV Azteca en raison des conditions dans lesquelles elle vivait à cette époque et qu’elle avait besoin de temps pour sa famille et de repos, c’est dans l’intervalle de cette pause dans sa carrière artistique que la possibilité avec Televisa se poserait.

Cela peut vous intéresser : Aujourd’hui, Andrea Legarreta reçoit 2022, uniquement avec un chapeau ?

La présentatrice a assuré qu’elle voyait sur Televisa une excellente occasion de continuer à faire ce qu’elle aime et que les conditions étaient correctes. Cependant, il n’a pas parlé de nouveaux projets, mais a indiqué qu’il y en aura sûrement.

Carmen Muñoz a également parlé de son lien avec son public, car elle assure dans chaque programme qu’elle cherche à leur donner un ton de voix, une phrase et d’autres avec ce qu’ils l’identifient.

Galilea Montijo remplacé à Hoy ?, confirmer l’entrée à Televisa. Photo : Instagram.

Beaucoup disent que TV Azteca a insisté sur le renouvellement du contrat avec Muñoz, mais qu’il ne signerait pas après avoir pris une pause avant cela. Il y a ceux qui assurent que les causes étaient familiales, car les problèmes de santé exigeraient du temps en famille et elle était vraiment affectée émotionnellement.

Les rumeurs selon lesquelles il pourrait faire partie du programme Hoy se sont multipliées après la révélation du départ possible de Galilea Montijo, absente de la matinée, car elles assurent que les scandales de ces derniers mois nuiraient à l’image du programme télévisé.

D’abord, son amitié avec Inés Gómez Mont la mettrait face aux problèmes juridiques que présente l’ancien chauffeur de Ventaneando, puis le livre d’Anabel Hernández qui met en relation l’un des chauffeurs les plus aimés de Hoy avec le puissant Arturo Beltrán Leyva.

En outre, Galilée Montijo Il se serait plaint d’avoir des problèmes de santé à cause du Covid-19, ce qui se traduirait par une hypertension artérielle et des problèmes cardiaques.