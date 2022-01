Galilea Montijo remplacée ? Le producteur de Hoy le révèle

Aujourd’hui, Galilea Montijo, c’est l’avenir de « Guadalajara » révèle la productrice | Instagram

Galilea Montijo sera-t-elle remplacée dans Aujourd’hui? Andrea Rodríguez Doria serait interrogé à ce sujet et dekó entrevoir, certains des nouveaux changements qu’ils ont prévu dans la matinée.

La présentatrice Galilea Montijo, originaire de Guadalajara et née le 5 juin 1973, a suscité une polémique sur son prétendu départ de Hoy, ce, après que ses apparitions se soient de plus en plus rares.

Compte tenu de cela, le « Société de production Televisa« , Andrea Rodríguez Doria a été approchée et a évoqué l’avenir des animateurs de l’émission, dont Galilea Montijo, dont elle a évoqué si elle resterait en 2022 après une série de changements prévus dans la transmission.

Galilea Montijo quittera-t-elle le programme cette année ?

La sœur du producteur F! Nothing, Magda Rodríguez, Andrea, a exclu l’émission Todo para la Mujer, animée par Maxime Woodside, que l’un des sept chefs d’orchestre qui composent aujourd’hui la production de l’émission Hoy, quitte la diffusion au début de cette année.

Martha Galilea Montijo Torres, comme Andrea Escalona, ​​​​Raúl Araiza, Paul Stanley, Tania Rincón et Andrea Legarreta continueraient à faire partie du programme, comme l’a confirmé le même producteur.

Andrea Rodríguez Doria a mentionné au cours de l’entretien qu’il suivait à la lettre l’un des conseils de sa mère, c’est pourquoi il considère que l’équipe des présentateurs du matin ne devrait pas avoir de changements.

(2022) a l’air bien. Et ma mère m’a appris que quand quelque chose se passe bien, cela ne doit pas changer. Ainsi, les sept pilotes que nous avons restent les mêmes, a déclaré le producteur de l’espace radio, qui a également avancé quelques changements dans le forum du programme, qui serait désormais au format 360 °.

La « collaboratrice d’émissions de variétés et de téléréalité » Martha Galilea Montijo, 48 ans, a participé à la diffusion du programme Las Estrellas pendant plus de 14 ans, et est également connue pour avoir participé à d’autres telles que « Vida Tv », « Petits géants« , » Fais-moi rire et tu seras millionnaire » parmi tant d’autres.

La « télé fille« Il a été la cible de diverses polémiques ces derniers mois après sa relation avec la famille Alvarez-Mont, en plus de quelques déclarations présumées tirées d’un livre de la journaliste Anabel Hernández : « Emma et les autres dames de n@rco. »

La publication entretient, entre autres célébrités, les liens de Galilea Montijo avec un ancien chef d’un célèbre cartel, Arturo Beltrán Leyva, qui a perdu la vie lors d’un affrontement avec la marine mexicaine le 16 décembre 2009.

« Le Montijo« qui agira également en tant que « actrice mexicaine », participant à des feuilletons tels que « El Premio Mayor », « Hasta que el oro nos sepapar » entre autres, démentirait les déclarations à travers une vidéo sur Instagram, réitérant que ce serait la dernière fois qu’il aborderait cette question devant des médias.