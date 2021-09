Galilea Montijo révèle les conséquences du Covid-19

in

“Une péricardite et un petit accident vasculaire cérébral qu’il ne se passe rien, mais il faut s’occuper de tant de séquelles de Covid”, a-t-il expliqué.

En mars dernier, Galilea Montijo a raconté comment il avait vécu la maladie après avoir été infecté deux fois et a souligné les répercussions émotionnelles auxquelles il était confronté.

« J’ai eu des jours très moches psychologiquement, j’ai dit : ‘Diosito, où vais-je aller d’ici ? A l’hopital? Je reste? Qu’est-ce que je fais ?’, Mais Dieu merci on compte et il ne s’est rien passé, on est bien dans tout”, a-t-il déclaré en lien avec le programme Hoy.

« Cette fois j’ai eu plus peur que la première, mais on a pris toutes les précautions, on était avec notre médecin, avec toutes les recommandations, avec les médicaments. Cette fois, j’ai testé Mateo parce que je le voyais comme étrange…