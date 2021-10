Galilea Montijo révèle pourquoi son absence de Hoy, part-il ? | Instagram

Le programme Hoy, qui a été la deuxième chute de Galilea Montijo pendant de nombreuses années, a de nouveau reçu l’animateur de télévision de Guadalajara, ce qui a grandement ravi ses adeptes; mais Gali est venu avec des nouvelles.

Au milieu des rumeurs pourquoi l’absence de Martha Galilée Montijo dans le Programme d’aujourd’hui et ses adieux possibles à l’arrivée de l’ancienne hôte de Venga La Alegría, Tania Rincón ; l’ancienne Cuauhtémoc Blanco a expliqué pourquoi elle ne s’était pas présentée au travail dans l’étoile du matin de Televisa.

Galilée Montijo Elle est retournée dans la boîte Hoy et a dit qu’elle était extrêmement reconnaissante d’être à nouveau avec ses collègues, c’est là qu’elle a décidé de révéler ce qui l’a éloignée non seulement de la télévision, mais aussi des réseaux sociaux.

L’actrice a également révélé que c’était sa santé qui avait fait des ravages et l’avait envoyée prendre des vacances bien méritées et forcées ; Les séquelles de Covid-19 l’auraient renvoyée chez le médecin, qui lui a dit qu’elle devrait baisser son niveau de stress et faire une pause car « tout n’est pas travail ».

Gali a expliqué que ce qui l’inquiétait, elle et son médecin, était sa pression, qui est devenue incontrôlable et a été laissée comme une séquelle du virus qui a affligé son corps non seulement une, mais deux fois.

Tenant compte des indications médicales, le conducteur du Programme d’aujourd’hui Elle a souligné qu’elle avait emmené son fils Matteo et avait décidé qu’il était temps de rendre visite à maman. Galilea Montijo a indiqué qu’il avait vraiment besoin de sa mère et vice versa, donc le meilleur endroit pour faire une pause était à côté d’elle.

Vraiment merci beaucoup d’être à l’affût, pour vos messages, Dieu merci je vais bien maintenant, je suis là […] Tout n’est pas stress dans la vie […] Ma pression était ce qui m’inquiétait le plus, c’était ce qui m’inquiétait le plus, avoua Gali.

Montijo a dit qu’il était heureux des jours passés avec sa mère et d’avoir son espace à Hoy; Maintenant avec une nouvelle énergie, l’animatrice de Las Estrellas Bailan en Hoy revient sur le petit écran avec son propre éclat.

Mais la belle amie et partenaire d’Andrea Legarreta est dans tout, alors elle a également plaisanté sur les rumeurs selon lesquelles elle et Tania Rincón ne s’entendraient pas ou que le nouveau chauffeur de Hoy serait même arrivé pour prendre sa place.

Alors Tanía, si j’y vais, pourquoi Tanía ? Oh, je t’aime Tania !, a commenté Montijo.

Ces derniers mois, le programme Hoy a été plein de changements, mais pour le mieux, puisque les niveaux d’audience de la matinée de Televisa ont révélé que tout se passait bien, surtout maintenant qu’ils sont dans la deuxième saison de Las Estrellas Bailan en Hoy .

A noter que cette émission de télé-réalité est venue sauver la cote que Hoy avait perdue après le départ malheureux de la productrice bien-aimée Magda Rodríguez et sous la baguette de sa sœur, Andrea Rodríguez Doria.