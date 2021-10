Galilea Montijo révèle une maladie avec laquelle il vivra pour toujours | Réforme

La vie de Galilea Montijo a changé pour toujours, la belle conductrice du Programme d’aujourd’hui a révélé qu’il apprenait à vivre avec une maladie qui est là pour rester.

Martha Galilée Montijo Elle a été approchée par la caméra et le micro d’Eden Dorantes à la sortie de Televisa et s’est arrêtée pour répondre à quelques questions au milieu de nombreuses rumeurs sur sa santé et son séjour à Hoy.

Galilée Montijo Il a surtout parlé de sa santé, il a partagé qu’il avait très peur parce qu’il commençait à avoir de graves maux de tête et des yeux, d’où un diagnostic d’hypertension artérielle. L’actrice a également partagé qu’une fois détectée comme hypertendue, il n’y a pas de retour en arrière et que depuis lors, elle a toujours de fréquents maux de tête.

La belle présentatrice de télévision de Guadalajara a partagé que l’hypertension et les problèmes cardiaques étaient dans la famille, même la femme de Fernando Reyna a partagé qu’une de ses tantes avait perdu la vie à 21 ans à la suite de 8 arrêts cardiaques.

Galilea Montijo a également évoqué l’accident vasculaire cérébral et la péricardite qui sont restés les séquelles de Covid-19 et a assuré qu’il suivait un traitement pour garder sa santé sous contrôle. Il a avoué qu’il portait les chaussures à la main et maintenant il porte l’appareil pour mesurer la pression sous son bras tout le temps.

La santé de Galilea Montijo a beaucoup inquiété son public après que le célèbre sera absent pendant une semaine de la star du matin de Televisa sans raison apparente et à son retour il a partagé que la raison était la santé.

Montijo a partagé avec son public que sa tension artérielle n’était pas contrôlée et le médecin lui a recommandé de se détendre et de s’absenter du travail pour la stabiliser.

Le partenaire d’Andrea Legarreta a soulevé d’énormes rumeurs, car si un problème de santé survenait après l’enquête contre son amie Inés « N », une affaire dans laquelle beaucoup se demandent si elle sera impliquée; Il a même été question de son départ du Mexique en raison de cette situation.

Selon les rumeurs, ce qui aurait mauvaise santé à Galilée Montijo Ce serait l’angoisse qu’une enquête puisse être présentée contre elle en raison de sa proximité avec Inés et sa famille. On dit aussi qu’il aurait demandé aux dirigeants de Televisa la permission de s’absenter de Hoy pour le reste de l’année et de se rendre aux États-Unis pour soigner sa santé.

Plus tard, c’est le producteur du programme Hoy, Andrea Rodríguez Doria, qui a confirmé que la présentatrice de télévision quitterait le Mexique, précisant qu’elle se rendrait aux États-Unis pour des raisons professionnelles, en particulier le Téléthon.

Concernant son départ supposé de Hoy, lorsqu’elle a été approchée, Galilea Montijo a partagé qu’elle ne décide pas que mais les cadres et qu’à la fin de l’année si eux et le public la veulent toujours à l’écran, elle continuera à travailler sur Hoy tous les jours. ; Cependant, il a souligné qu’il veut faire autre chose car il a plus de 10 ans le matin et que les patrons en sont conscients.