Galilea Montijo se dissocie d’Inés Gómez Mont et demande l’arrêt des accusations

Qu’est-il arrivé à Galilea Montijo?

« Pour vous qui me suivez, qui me connaissez et m’avez vu grandir depuis plus de 28 ans et je vous considère vraiment comme faisant partie de ma famille, qui m’avez vu rire, pleurer de tristesse et bien d’autres de bonheur, me conduisant toujours avec un comportement professionnel et, surtout, du strict respect de nos lois ».

« Cela et beaucoup, mais beaucoup de travail, m’a permis d’avancer dans un environnement complexe. Avec une grande fierté, j’ai élevé mes parents et mes frères et sœurs. Maintenant, en plus, j’ai une famille à soigner et à protéger, et une place dans ce milieu, dans la culture de l’effort ».

Ensuite, Montijo Elle a assuré que son mari est un homme intègre et honnête. « Trop de diffamations m’ont fait du mal tout au long de ma carrière et, bien sûr, elles continueront de me faire du mal. Cela me fait mal de nommer et d’affecter autant mon mari, qui est un homme impeccable et travailleur, en plus d’être un excellent père et partenaire. Bien sûr ma famille, mon cercle social et l’entreprise pour laquelle je travaille et cela m’a tellement apporté. »

Mon mari n’a jamais remplacé le député Affaire Tonatiuh González au congrès de Mexico ou à tout autre congrès. Mon mari a arrêté de travailler à la mairie d’Atizapán car il a décidé de relever de nouveaux défis professionnels. Il est maintenant membre du conseil d’administration de l’industrie mexicaine de la radiodiffusion et collabore maintenant à la réalisation d’un documentaire sur les féminicides en Amérique latine pour mettre en garde contre la violence sexiste qui nous traque quotidiennement ».