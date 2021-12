Galilea Montijo se réfugie dans des looks sobres et provoque des réactions

Galilea Montijo, en jupe et gilet noir, ne se démode pas | Instagram

Galilea Montijo est réapparue sur une photo Instagram sur laquelle elle porte une tenue sobre avec un ensemble de pièces noires qui ne se démode pas.

La fashionista présentatrice, Galilea Montijo, portait un ensemble de vêtements noirs avec une jupe et un gilet auxquels elle a ajouté une paire de bottines de style minier qui correspondaient au style du « tapathie« .

Le célèbre 48 ans, Galilée Montijo Elle se réfugie dans son goût pour la mode au milieu des vives polémiques qui l’entourent et réapparaît à nouveau dans un cliché partagé sur son compte Instagram sur lequel elle compte 9,4 millions d’abonnés.

Galilea Montijo, en jupe et gilet noirs, ne se démode pas. Photo : Capture Instagram

D’un emoji de bisous, la « collaboratrice de variétés et de téléréalité », a accompagné le cliché apparu sur son compte Instagram il y a 21 heures et dans lequel elle a accumulé 53 136 likes.

La femme d’affaires de la moda s’est distingué en étant toujours attentif aux dernières tendances, en portant des vêtements de marques extravagantes à certaines qui ont suscité de vives critiques pour la qualité et les combinaisons particulières.

Déesse, a écrit @tanializardomx

Mon Chuli, a exprimé @natalia_tellez

Je t’aime, dévoué Andrea Legarreta

Je vais te voir bébé, a commenté @Iamyanetgarcia

Elle a l’air triste, Queen lady je l’aime trop, je t’aime, entends pourquoi elle est si belle comeee, lisez dans les autres commentaires.

Dans certaines réactions, les utilisateurs ont même fait remarquer qu’ils avaient remarqué un certain air de tristesse dans le visage de profil qui « Gali« Il semble sur la carte postale et c’est que ses récentes polémiques n’ont pas été pour plus, cela après que le natif de Guadalajara, Jalisco a fait face à une série d’accusations.

Après avoir été accusée de liens présumés avec Inés Gómez-Mont, qui est recherchée par la justice, Martha Galilea Montijo Torres a été amoureuse d’un ancien chef du carrosse « Beltrán Leyva ».

C’est la raison pour laquelle le cher collègue de « Vida Tv », « Petits géants« , » TVO « , parmi beaucoup d’autres, apparaîtra dans une vidéo qu’il a enregistrée dans laquelle, à travers des larmes, il nie les controverses et demande aux médias d’arrêter.

L’actrice de « Le Grand Prix« , » Jusqu’à ce que l’argent nous sépare « , » La vérité cachée » entre autres, il a catégoriquement démenti les rumeurs et affirmé qu’il s’est toujours conduit avec le fruit de son travail avec lequel il a élevé sa famille.