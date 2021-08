Galilea Montijo secoue Instagram avec une photo dans une tenue coquette

Tops courts et chaînes ventrales, accessoires pour cheveux et colliers, téléphones à rabat et chaises gonflables, Iggy Azalea fait revivre le début des années 2000 dans sa campagne publicitaire pour « Totally Plastic », sa nouvelle ligne de cosmétiques créée en partenariat avec BH Cosmetics. La collection sera lancée sur BHCosmetics.com, ainsi que dans les […] More