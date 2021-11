Galilea Montijo semble recouverte de paillettes avec un abdomen marqué | Instagram

Galilea Montijo réapparaît à nouveau dans un décor qui fixait le regard sur son abdomen et sa taille marqués dans un décor plein d’éclat.

La présentatrice à la télévision, Galilea Montijo est une fidèle assidue des tendances de la mode et cette fois, elle a capté tous les regards en portant une tenue composée d’un haut court et d’un pantalon qui laissait apparaître certains de ses charmes.

La « femme d’affaires« Galilea Montijo a clairement exprimé à différentes occasions sa fascination pour les paillettes, ce qu’elle a porté dans les vêtements et divers accessoires que la fashionista porte à chacune de ses séances et apparitions le matin.

Galilea Montijo a l’air recouverte de paillettes et d’un abdomen marqué. Photo : Capture Instagram

Le collègue de variétés et de téléréalité, Galilée Montijo Il portait une tenue de sa propre ligne de vêtements @latingal_boutique, que l’on peut voir sur le compte officiel de l’établissement situé à Mundo E.

La « présentatrice« , présentée dans l’un de ses looks les plus marquants, l’animatrice de » Las Estrellas bailan en Hoy » a surpris avec une tenue pleine de petites paillettes qui révélait son abdomen et sa taille marqués.

N’oubliez pas que votre Unis pour Gali Nous vous aimons de tout notre cœur, je ne suis pas uni pour Gali mais il est aussi beaucoup aimé, je suis d’humeur, je t’aime, s’il te plaît, je suis le premier, comprends-le, il se lit dans les commentaires.

La « actrice de télévision mexicaine « , qui s’est également distinguée par son charisme et son attitude simple, a fait d’elle l’une des plus aimées de l’émission et de l’émission, pour laquelle elle a accumulé au total 26 995 likes.

L’ambassadrice de « Latingal boutique » a surpris ces dernières années en montrant ses différents choix qu’elle partage toujours dans des sessions de ses réseaux sociaux, l’épouse de Fernando Reina Iglesias, a exprimé un lien très fort avec la mode matérialisant l’un de ses rêves de courir. un magasin de vêtements.

Le modèle, qui s’est distingué comme la « Tv girl » et a ensuite dirigé des publications de magazines tels que « H men », a forgé une belle trajectoire depuis sa création dans des programmes tels que « Ritmoson Latino ».

Montijo Torres, qui a également participé à des productions de Televisa telles que « El Premio Mayor » ou « Jusqu’à ce que l’argent nous sépare », parmi de nombreux autres drames, est l’une des figures les plus présentes sur le petit écran au Mexique et sa vie personnelle qu’il a également suscité une certaine controverse.