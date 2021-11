Galilea Montijo s’habille dans l’esprit de Noël, arbore son sapin décoré

Galilea Montijo prépare Noël avec un grand pin et des pingouins | Instagram

Galilea Montijo est réapparue et est plus que prête à recevoir Noël chez elle en exhibant en photos la belle décoration de Noël de sa maison, la « Le chauffeur d’aujourd’hui« Il regardait au pied d’un magnifique sapin de Noël orné de grosses sphères dorées et argentées, de pingouins et même d’ours polaires.

La présentatrice, Galilea Montijo a partagé avec ses 9,3 millions d’abonnés la belle décoration de Noël qui est venue inonder sa maison pour ce Noël prochain, le collègue de télévision a remercié l’auteur pour tant de créativité.

Mon @gabriellacuellar_decor @imchristmas, j’ai adoré mon sapin, merci, lit-on dans la publication qu’il a partagée depuis son compte Instagram.

L’épouse de Fernando Reina et la mère de Mateo Reina Montijo, Galilée Montijo, est plus que prêt à recevoir les prochaines dates, il faut dire que « Gali« Elle est l’une des premières à partager le grand esprit de Noël et elle ne voulait plus attendre pour remplir sa maison de divers ornements et figurines.

Galilea Montijo prépare l’arbre de Noël, l’ours polaire et les pingouins ?

Avec un magnifique pin rempli de grands ornements dorés et de lumières argentées avec une énorme étoile au sommet, le célèbre « collègue des émissions de variétés et de télé-réalité », Martha Galilea Montijo Torres, apparaît au pied de l’élément, un incontournable dans tous les foyers lors des prochaines dates.

Sans aucun doute, la société mexicaine IM Christmas (située à Mexico) a fait un travail magnifique dans la maison du jaliscience, qui apparaît à côté du talentueux décorateur qui a également placé un grand soldat doré dans le cadre de la même décoration.

C’était spectaculaire, Quel beau petit arbre, Joyeuses Fêtes, Quelles bénédictions abondent toujours dans ta famille, Magnifique, tu es très jolie, Quelle beauté, Comme c’est mignon et beau, Belle sainte, Wow, elle est incroyable, lis dans certains des commentaires.

La publication a également accumulé un total de 30 402 likes, auxquels Consuelo Duval elle-même a également réagi, qui était juge dans « Los Chiquillos en Hoy », un concours présenté par Montijo Torres, qui dirige aujourd’hui « Les stars dansent aujourd’hui« .

Il faut dire que Gabriela a également apporté sa touche à d’autres espaces de la maison du « modèle » de magazines tels que « H hommes« , connue pour sa participation à » Vida Tv « , » Pequeños Gigantes « , » TVO « , et bien d’autres, qui est très heureuse d’être assise au pied de l’arbre.

Dans une autre des cartes postales, l’exactriz de « Le Grand Prix« Il a été capturé avec le décorateur dans ce qui ressemble à un jardin de l’extérieur avec une immense crèche et de grandes sphères sur l’herbe.

Ce serait cette même entreprise, qui a également assuré ses services de décoration dans la résidence d’Andrea Legarreta, collaborateur de Montijo Torres dans la matinée de Las Estrellas.

La femme d’Erick Rubín apparaît au pied d’un arbre immense qui touche presque le toit de leur maison, Legarreta apparaît avec sa famille, ses deux filles : Mía et Nina et l' »extimbiriche ».