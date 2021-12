Galilea Montijo, son mari, Fernando Reina, est député fédéral

Galilea Montijo, son mari est déjà député fédéral avec immunité | Instagram

Galilea Montijo retombe-t-elle dans la polémique ? Son mari, Fernando Reina Iglesias, faites une protestation en tant que député fédéral et ce seront quelques-uns de vos avantages.

La présentatrice Galilea Montijo, aurait mentionné que son mari, Fernando Reina Iglesias, était dans un documentaire sur f3m!

Le mari du chauffeur de Hoy, Galilée Montijo, Fernando Reina Iglesias a manifesté aujourd’hui en tant que député fédéral remplaçant Lázaro Jiménez Aquino, du PRI. Cela entraîne à son tour certains avantages.

Galilea Montijo, mari est déjà député fédéral avec immunité. Photo : Capture Instagram

Fernando Reina Iglesias a obtenu l’immunité parlementaire jusqu’au 30 décembre, le père de Mateo Reina Montijo bénéficiera de la juridiction constitutionnelle.

Le nouveau poste de Reina Iglesias serait permanent puisque le homme d’affaires Il remplacera Aquino, député plurinominal de Puebla, qui demanderait à s’absenter de son poste du 2 au 30 décembre, période au cours de laquelle Reina Iglesias le remplacera.

Dans une vidéo partagée à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, la collaboratrice d' »émissions de variétés et de télé-réalité » a défendu le travail de son mari, qui a occupé divers postes publics, dont celui de « trésorier d’Atizapán », État de Mexico.

Mon mari est un homme impeccable et travailleur. Il n’a jamais été remplaçant du député Tonatiuh González, dit « Gali » de Reina Iglesias.

De plus, le « femme d’affaires« , dueña de la tienda de ropa « Latingal boutique », añadió que se dedicaba a proyectos personales para la Industria Mexicana de la Radiodifusión, entre sus proyectos más recientes estaba el documental que preparaba en torno al tema de los f3m!nicidios, según mencionó la « actrice de télévision« .

Au milieu de la vidéo controversée que l’actrice de feuilleton a partagée en tant que « Le Grand Prix« , » T’aimer est mon péché « , » Le prix de ton amour « , Martha Galilea Montijo Torres s’est défendue des accusations qui l’ont impliquée dans des affaires présumées avec Inés Gómez-Mont.

De même, elle a abordé la question qui la concernait avec le livre intitulé « Emma et les autres reines du N@rco », de la journaliste Anabel Hernández, qui l’a mise en relation de manière romantique avec « l’ancien chef du cartel », Arturo Beltrán Leyva, qui elle-même Montijo Torres a catégoriquement nié.

A travers les larmes, l’attachante présentatrice de « La vie à la télé« , » Little Giants » et » Fais-moi rire et tu seras millionnaire « , entre autres, ont demandé aux médias d’arrêter les attentats.

La semaine dernière, la vice-présidente de la Chambre, la députée Karla Almazán Burgos, a annoncé lors de la session ordinaire du 2 décembre qu’Aquino, député plurinominal de Puebla, avait demandé à s’absenter de son poste du 2 au 30 décembre, période au cours de laquelle Reina Iglesias le fournira.

Ces derniers jours, la conductrice a été à l’honneur après que le livre de la journaliste Anabel Hernández « Emma et les autres reines de Narco » l’ait mise en relation avec le trafiquant de drogue, Arturo Beltrán Leyva. Montijo a également été distinguée pour son amitié avec Inés Gómez Mont et Jorge Álvarez Puga, accusés de crime organisé et de blanchiment d’argent.

Dans une vidéo partagée à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, l'animatrice de Televisa a défendu le travail de son mari, qui a occupé divers postes publics en tant que trésorier d'Atizapán, État de Mexico.

« Mon mari est un homme impeccable et travailleur. Il n’a jamais été un remplaçant du député Tonatiuh González », a-t-il déclaré à propos de Reina Iglesias, ajoutant qu’il était maintenant engagé dans des projets personnels pour l’industrie mexicaine de la radiodiffusion et collaborait à un documentaire sur les féminicides en Amérique latine.