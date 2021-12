Galilea Montijo, sort les regards de la rue en photo

Galilea Montijo en haut noir et pantalon moutarde, vole l’appareil photo | Instagram

Galilea Montijo en haut noir et pantalon en velours côtelé moutarde la « tapathie« Il a laissé tout le monde sans voix lorsqu’il est apparu sur une photo récente.

La « présentatrice« Galilea Montijo, modèles d’un espace sur le tournage de »Programme d’aujourd’hui« avec une tenue de sa propre ligne de vêtements, Latingal Boutique.

La « femme d’affaires« , qui a fait face à de vives polémiques ces dernières semaines n’a cessé de partager certains de ses looks avec ses fidèles fans.

Galilea Montijo en haut noir et pantalon moutarde, vole la caméra. Photo : Capture Instagram

La « célébrité instagram« , l’une des plus plébiscitées sur la plateforme avec 9,4 millions d’abonnés à ce jour, a une nouvelle fois capturé ses meilleurs angles dans une nouvelle photographie portant l’une des tendances les plus actuelles.

Figure marquante du petit écran, Martha Galilea Montijo Torres a immédiatement reçu le soutien de sa communauté virtuelle de plus en plus nombreuse, qui lui a réitéré son amour, son admiration, ainsi que toute la chance dans ses prochaines entreprises.

Bonjour je t’aime? Je t’aime !, Nous t’aimons et nous serons toujours avec toi, Belle réussite au Téléthon USA, Hermosaaaa, Comme c’est beau, je t’aime, je t’adore, lit-on dans la publication consacrée à « Guadalajara ».

La 48 ans célèbreElle a choisi de montrer ses cheveux lâches et raides et de compléter sa tenue avec de petits accessoires tels qu’un collier croisé, une ceinture noire et des pointes nude.

Le présentateur connu de « Vida Tv », « Pequeños Gigantes », « Fais-moi rire et tu seras millionnaire », entre autres programmes, a fait face à de vives polémiques ces dernières semaines.

Les scandales qui ont tourné autour de la vie et de la carrière de l’actrice dans des romans tels que « La vérité cachée », « Jusqu’à ce que l’argent nous sépare », « Le Grand Prix » entre autres, l’ont amenée à quémander sur les réseaux sociaux un arrêt les panneaux.

Une vidéo partagée le 29 novembre montre une « Gali » apparemment en détresse et à travers les larmes, elle a clarifié les accusations présumées qui l’ont liée à la famille Puga Gómez, ainsi que les relations amoureuses présumées avec un ancien chef de cartel.

Cependant, bien que le « modèle » charismatique de magazines tels que « H Hombres » ait reçu un grand soutien du public, même de nombreux utilisateurs des réseaux n’étaient pas d’accord, notant qu’ils n’avaient pas accordé de crédit au moment supposé où « La Montijo » a fait irruption. larmes au milieu de la vidéo.