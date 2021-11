Galilea Montijo souffre seule, sans famille, quittera-t-elle Hoy ?

Galilea Montijo Votre mari s’enfuit aux États-Unis ? Au revoir à aujourd’hui | Instagram

Galilea Montijo resterait très discrète sur le sort actuel de son mari, Fernando Reina Iglesias, il a transcendé.

La présentatriceGalilea Montijo, traverserait d’abord des moments difficiles en raison de toute la controverse sur sa relation avec Inés Gómez Mont, la découverte de prétendues propriétés et des dépenses extravagantes à cela s’ajoute le départ de son mari aux États-Unis.

Ces dernières semaines, quelque chose qui a placé Galilée Montijo La cible de la controverse est son départ supposé de la matinée de Hoy, bien que la collaboratrice de variétés et de téléréalité ait elle-même nié son départ du programme.

Galilea Montijo Votre mari fuit les États-Unis ? Au revoir à aujourd’hui. Photo : Capture Instagram

Cependant, maintenant, Galilea Montijo devrait prendre une décision finale, disent-ils, le « conducteur et actrice de télévision mexicaine« Il devrait prendre ses valises et quitter le Mexique, ceci après selon ce qui circule, son épouse fuirait aux États-Unis, donc, les rumeurs de sa sortie du programme prendraient de plus en plus de force.

Ils assurent, cela signifierait la fin du présentateur d’émissions comme « La vie à la télé« , » Little Giants « , » Fais-moi rire et tu seras millionnaire « , entre autres, qui a fait face à une » mauvaise séquence « , selon les informations qui ont circulé depuis le compte @chamonic sur Instagram.

« Galilea Montijo est séparée de son fils Mateo et de son mari, Fernando Reina …. ils vivent tous les deux aux États-Unis depuis qu’on a appris qu’Inés et son mari étaient accusés de délits de détournement de fonds, de crime organisé et d’opérations avec ressources d’origine illicite, a expliqué l’internaute sur la plateforme ».

Son amie et « comadre », Inés Gómez-Mont et son mari, Víctor Manuel Álvarez Puga, ont été accusés d’une fraude qui s’élève à 13 milliards de pesos, disent-ils, actuellement le couple a déjà un carton rouge signalé par une partie d’interpol.

Votre mari fuit-il le Mexique ?

Fernando Reina Montijo, le mari de Galilea Montijo pendant un peu plus de dix ans, et qui a été trésorier de la municipalité d’Atizapán de Zaragoza, se cacherait désormais aux États-Unis avec son fils pendant quelques semaines, afin d’éviter, de continuer à le lier dans le cas de « l’ancienne animatrice de Tv Azteca », Inés Gómez-Mont.

Ce qui n’arrête pas de susciter des soupçons après que Martha Galilea Montijo Torres elle-même sera interrogée sur un éventuel déménagement dans ce pays vers lequel « maquette» du « Magazine H Men » catégoriquement démenti.

Le collègue de Las Estrellas, qui agira dans « Le Grand Prix« , » Jusqu’à ce que l’argent nous sépare « , » La vérité cachée « , parmi tant d’autres, commentera à un moment donné à la presse qu' » il n’avait pas l’intention de quitter le Mexique, puisque celui qui ne doit rien, ne craint rien. »

Pourtant, ces derniers jours, la célèbre femme de 48 ans, Montijo Torres, se serait attaquée à la presse en raison de la vague de versions et de rumeurs concernant sa vie personnelle et professionnelle.

La mère de Mateo Reina Montijo, aurait laissé entendre qu’il devrait désormais mieux prendre soin de sa santé puisque les infections passées auraient entraîné les mêmes conséquences graves que celles dont il fait actuellement face, l’hypertension et la « péricardite ».