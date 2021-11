Galilea Montijo, splendide avec veste et micro jupe coquette

Galilea Montijo dans un look pastel court montre ses jambes | Instagram

Galilea Montijo, est aujourd’hui l’un des chefs d’orchestre les plus acclamés de la Programme d’aujourd’hui, la fidèle assidue de la mode affichait une tenue qui révélait ses belles jambes et diverses réactions de ses admiratrices.

La présentatrice, Galilea Montijo, s’est distinguée par son style unique dans la mode, c’est une fois de plus que la célèbre femme de 48 ans, née le 5 juin 1973, est apparue dans une nouvelle photographie dans laquelle elle a opté pour un costume par veste et une micro-jupe qui exposait ses jambes, ce qui en faisait la cible de divers compliments et compliments.

La « femme d’affaires« , qui possède la » boutique Latingal » magasin dont elle est devenue la principale ambassadrice, a été capturée à partir d’une fresque de stars dans l’un des emplacements de l’ensemble de Hoy.

Galilea Montijo dans un look pastel court montre ses jambes. Photo : Capture Instagram

Avec un coeur violet et un grand sourire Galilée Montijo, figure encadrant l’une des plus récentes cartes postales qu’il a partagées depuis son compte Instagram, où il compte à ce jour 9,3 millions d’abonnés.

Il faut dire que « Gali« Il a ajouté plusieurs vêtements à sa garde-robe avec cet imprimé élégant qui s’installe à chaque saison d’hiver.

Martha Galilea Montijo Torres, a partagé l’instantané de son compte Instagram où elle a fini par accumuler 42 610 personnes de plus.

« Tu es une vadrouille ma Gali, Jolie, Guapissimmaaa, Tu es ma super super super m@m@sota shikita tqmmm bon week-end. MISA « MA, je t’aime ma belle Gali, Souviens-toi que celle qui réussit et brille beaucoup est celui qui se jette le plus de pierres, Tu souris bon week-end, DIVIN, Mais quelle beauté ».

Ces dernières semaines, le « télé fille« , qui a été impliqué dans une série de polémiques, à propos de son départ supposé du matin, et de nouvelles propositions qui lui sont également parvenues »,youtubeur« .

Selon l’animatrice de la star du matin de Televisa, elle aurait rencontré Juan Osorio, qui lui a assuré qu’il voulait lui parler, car il avait une proposition, bien sûr, elle lui a demandé s’il s’agissait d’une telenovela.

Ils m’ont dit, les feuilletons ? J’aimerais. L’autre jour, j’ai rencontré un producteur qui m’a dit: « J’ai quelque chose pour toi », j’ai dit: « Oh, tout ce que tu veux mais non, regarde, voyons », a rapporté Montijjo selon Las Estrellas.