Galilea Montijo surpasse Inés Gómez Mont avec un luxueux manoir

Galilea Montijo surpasse Inéz N avec un manoir plus luxueux

Le chef d’orchestre du Programme d’aujourd’hui Galilea Montijo continue dans l’œil du cyclone, après son amie Inès N impliquée dans des affaires illégales, il a été récemment révélé qu’elle surpassait son amie avec un manoir plus grand et plus luxueux.

Sans aucun doute la belle Galilée Montijo Elle a éveillé des soupçons en raison d’une propriété qu’elle possède, qui est apparemment beaucoup plus frappante, grande et luxueuse que celle de son amie qui traverse une situation assez compliquée.

Evidemment, l’animatrice de la célèbre émission matinale, aurait la facilité d’acquérir un bien immobilier ostentatoire, car depuis qu’elle a débuté sa carrière à la télévision en 1993, elle a réussi à se faire un nom et a sûrement une très bonne situation économique.

Une fois que certaines personnes ont identifié que Galilea Montijo avait un manoir encore plus ostentatoire que celui de son camarade, des soupçons d’enrichissement illicite ont également été immédiatement présents.

Ceci parce qu’elle a elle-même partagé une vidéo où elle apparaissait en train de s’exhiber et de montrer une partie dudit lieu, celle-ci était intitulée « Parce que vous avez demandé, Bienvenue dans mon placard ! Cette vidéo a été partagée le 18 novembre 2015 sur sa chaîne. Youtube, ici le vidéo.

En plus de cette vidéo, nous trouvons également des photographies sur Instagram où il a montré sa cuisine spectaculaire, ses meubles et d’autres détails de son impressionnante maison.

Ceci plus qu’un placard ressemble à une boutique », « Son placard ressemble à un grand magasin et je me demande ce que j’ai fait de mal haha ​​j’ai adoré son placard, un énorme câlin », ont écrit certains fans.

Vous savez sûrement déjà que la partenaire d’Andrea Legarreta n’a pas seulement participé au programme Hoy, elle a également eu d’autres projets Televisa importants, et qu’ils sont évidemment rémunérés, en plus du fait que son mari Fernando Reina est un homme d’affaires renommé.

Cependant, malgré le fait qu’il est plus qu’évident qu’entre elle et son mari ils pourraient payer pour avoir un manoir luxueux, comme celui qu’elle a à Acapulco, où elle passe apparemment ses week-ends, depuis que l’affaire a été révélée. par Inés N, Galilée Montijo a été dans l’œil du cyclone.

Quelque chose qui a toujours caractérisé cette belle conductrice et actrice de Guadalajara, Jalisco est sa personnalité charismatique, c’est pourquoi la nouvelle qui la relie à Inés N a choqué ses fans qui l’adorent.