Galilea Montijo tombe amoureuse de Televisa, rejoint la mode coq

Galilea Montijo : « Un mujeron » qui couvre les charmes avec style | Instagram

Galilea Montijo s’est distingué en réitérant son goût fidèle pour la mode, le « tapathie« est livré avec une tendance qui est devenue un classique, un ensemble d’un tissu de style » tweed « dans lequel ses jambes ont volé l’attention à la caméra, en plus de ses cheveux volumineux

La « présentatrice« Elle est l’ambassadrice de sa propre ligne de vêtements »Boutique Latine« Et c’était dans une carte postale récente dans laquelle Galilea Montijo montre un ensemble avec lequel il a gâché l’élégance et le style de la tête aux pieds !

Avec un blazer et une jupe à motif dit « pied de poule », assortis à un chemisier noir et des bas à motifs, Galilée Montijo, apparaît dans un instantané qu’il a partagé sur Instagram avec ses 9,3 millions de followers, et où il a placé une étiquette pour sa propre marque de vêtements.

Galilea Montijo : « Une femme » qui couvre les charmes avec style. Photo : Capture Instagram

Il faut se rappeler que « Le Montijo« , a célébré l’ouverture du nouveau magasin physique en juin dernier, entourée de plusieurs amis, famille et collègues, avec sa compagne, Claudia Troyo, la nouvelle boutique a ouvert ses portes dans le centre commercial emblématique de » Mundo E « , situé à Satellite City .

La « actrice de télévision » et collaboratrice de diverses émissions de variétés et de téléréalité, Galilea Montijo attire toujours l’attention d’une manière ou d’une autre avec ses différents choix de mode, en plus de ses accessoires accrocheurs, tels que l’ensemble de colliers en argent qui se détachent sous le manteau du modèle du magazine « H men ».

A cette occasion, un tissu devenu incontournable dans la saison hivernale était l’alliée de l’animatrice de Hoy, Martha Galilea Montijo Torres, qui collabore à l’émission depuis plus de 14 ans.

Il faut dire que le « youtubeur« qui par le passé a ouvert les portes du coin préféré de sa maison, dans lequel il a une immense garde-robe comme une grande célébrité.

La Montijo, qui s’est fait connaître en s’autoproclamant « Fille de télévision« Elle a participé à des programmes tels que » Vida Tv « », » Pequeños Gigantes « , » Fais-moi rire et tu seras millionnaire « , » TVO » et ainsi de suite. Elle a partagé d’autres photos sur lesquelles elle est également accompagnée de son amie. , le maquilleur, Alfonso Whaitsman.

La raison en serait le lancement d’une ligne de cosmétiques par l’une des « stars les mieux payées de Televisa », qui est apparue en couverture de publications telles que « Maxim » et « Bonjour », entre autres, le célèbre homme de 48 ans , maintenant Il commence également avec une nouvelle marque de mascara pour les cils.