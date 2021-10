Galilea Montijo tombe en affirmant qu’une « nouvelle vérité sort » en vidéo | Instagram

L’une des nouvelles qui a le plus touché la célébrité et les fans de l’animatrice et actrice Galilea Montijo est qu’elle a été impliquée dans l’affaire de Inès « N »C’est pour cette raison qu’une « Nouvelle vérité » a été révélée dans une vidéo où le conducteur va définitivement tomber.

La vidéo mentionne également un autre des amis qui ont coïncidé dans les voyages spectaculaires qu’Inés « N » a parrainés, nous parlons Yadhira Carrillo, qui depuis quelques semaines est caché des réseaux sociaux et des médias.

Il y a ceux qui prétendent que ces célébrités étaient de connivence, et dans la vidéo de la chaîne argumentendetv, ils expliquent pourquoi l’animateur de la Programme d’aujourd’hui et l’ami d’Andrea Legarreta veut quitter le pays.

La vidéo dure 9h15 minutes, mais c’est à partir de 3h40 que vous pouvez commencer à écouter les principales nouvelles, à ce jour elle compte 22 597 vues et 257 commentaires.

Comme vous vous en souviendrez dans le cas d’Inés « N », il est dit qu’elle a fait des affaires illicites pour lesquelles elle est aujourd’hui accusée de diverses affaires ainsi que son mari, la relation qu’elle entretient avec Galilée Montijo et Yadhira Carrillo n’était pas qu’une simple amitié.

Le jeune conducteur mentionne qu’en plus d’être d’excellents amis, ils avaient aussi quelques commerces ensemble dont ils sont propriétaires, cette enquête a été partagée par MX.

La situation qu’ils vont diffuser précisément dans les prochains jours, c’est que Yadhira Carrillo est très mauvaise, il faut compter aussi mauvais que Gali, il faut compter aussi mauvais que Laura Bozzo », a commenté le chauffeur.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Montijo a récemment révélé qu’il souffrait d’une maladie grave avec laquelle il devrait vivre toute sa vie et qu’il avait sérieusement pensé à déménager aux États-Unis pour se faire soigner.

MX acaba de lanzar un reportaje, con fichas de depósito, con expedientes, con todos los documentos que comprueban los negocios que tenían no los maridos… Los que tenían estas mujeres ellas, Galilea Montijo, Yadhira Carrillo e Inés « N », agregó le conducteur.

Selon les propos du jeune youtuber, c’est de là que vient tout le mal. Galilée Montijo, il y a 8 heures cette nouvelle vidéo a été partagée et où certains internautes sont tout à fait d’accord avec ses propos.

En effet, d’après ceux évoqués dans les commentaires, il est facile de chercher juste un peu d’informations pour connaître l’histoire et l’enrichissement rapide qu’ont eu ces personnages.