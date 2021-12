Galilea Montijo Une vingtaine, dans une jolie petite robe ?

Galilea Montijo dans une robe en cuir, prête pour le look du nouvel an | Instagram

Galilea Montijo modelé sur l’extérieur de Televisa avec une tenue très coquette en portant une robe en cuir noir le « tapathie« , apparaît comme une fille entière prête pour une soirée ou la même nouvelle année.

Le magnifique présentatrice, Galilea Montijo, a été présentée dans un instantané qu’elle a récemment partagé sur son compte Instagram dans lequel elle porte une robe en cuir à une manche qui ne laisse pas seulement apparaître les détails coquette de son épaule.

Mais en plus, il montrait aussi les jambes galbées du « collaborateur d’émissions de variétés et de télé-réalité », Galilée Montijo, qui a choisi de les porter avec des bas noirs et des baskets assorties.

Galilea Montijo dans une robe en cuir, prête pour le look du nouvel an. Photo : Capture Instagram

La 48 ans célèbre, Martha Galilea Montijo Torres, a ajouté une touche de couleur avec une large ceinture à boucle dans les tons pastel.

Galilée Montijo, qui se distingue par être l’une des « meilleures rémunérations de Televisa », possède un magasin de vêtements appelé « Latingal Boutique » qui a une fois de plus montré l’une des tenues de sa ligne de vêtements, déclenchant diverses réactions. !

Comme c’est beau, hé, LATINGAL CON TODOOOO, Hermosaaaa @galileamontijo, Ravi de te rencontrer, j’étais beau, je t’aime, Magnifique un câlin avec beaucoup d’affection, Tu es uff, BELLAAAAA, Comme tu es mignon mon amour je t’aime ! !! Comme c’est joli

Ce sont quelques-uns des messages lus dans la publication partagée il y a 2 heures, qui ont accumulé 27 767 likes.

L’attachante présentatrice de « La vie à la télé« , » Les Petits Géants « , » TVO « , » Je me lève « , etc., il portait le vêtement court qui exposait ses jambes galbées et qui captait les regards de ses 9, 4 millions d’abonnés sur Instagram.