Galilea Montijo « veut quitter Hoy », assure Alex Kaffie | Instagram

Galilea Montijo en dehors du Programme d’aujourd’huiMalgré le fait que l’animatrice de télévision a nié qu’elle quittera le Hoy Program ou qu’elle quittera le Mexique pour les États-Unis, le méchant des émissions, Alex Kaffie, insiste sur le fait que la belle présentatrice de télévision veut quitter Hoy.

Dire du journaliste de divertissement, Martha Galilée Montijo Il veut quitter le Hoy Program et a un atout dans sa manche, après le refus qu’il a eu de la part des cadres, puisqu’il assure qu’il dira que c’est pour une indication médicale qu’il doit mettre un « arrêt définitif » » à son travail.

Alex Kaffie a assuré que c’est de cette manière que le compagnon de route d’Andrea Legarreta de Guadalajara cherchera à s’en sortir et aura l’autorisation des hauts dirigeants de Televisa pour s’éloigner de son étoile du matin.

Cependant, il y a quelques jours, la même épouse de Fernando Reina a assuré aux caméras d’Eden Dorantes qu’à plusieurs reprises, elle avait voulu quitter le programme Hoy; Cependant, c’est la décision des cadres et qu’à la fin de l’année s’ils décident qu’elle continue dans l’émission de télévision, ainsi que le public, elle continuera à travailler dans la fameuse matinée. Montijo a clairement indiqué qu’après plus de 14 ans avec Andrea Legarreta, il voulait faire des choses différentes et que même les dirigeants en étaient conscients.

Galilea Montijo « veut quitter Hoy », assure Alex Kaffie. Photo : Instagram.

L’actrice a également démenti les rumeurs selon lesquelles elle se rendrait aux États-Unis pour se protéger d’une éventuelle enquête sur le cas de son amie Inés, qui s’est intensifiée après qu’on a appris que son mari, Fernando Reina Iglesias, avait démissionné de ses fonctions publiques. il a joué pour des raisons personnelles, plus précisément, la santé de sa femme.La star de Televisa a assuré que la démission devait se poursuivre pour un autre poste public et non à cause des spéculations qui hantent les médias et les réseaux sociaux.

Cependant, le producteur de Aujourd’hui, Andrea Rodríguez Doria a partagé que Montijo quitterait effectivement Hoy, aux États-Unis, ceci pour couvrir certains travaux sur le Téléthon, ce dont Gali n’a pas parlé et jette le doute sur ses propos.

Le producteur et sa nièce, Andrea Escalona ont assuré que tout va bien avec Galilea Montijo ; Mais ils ont soulevé des doutes en assurant que l’état de santé de la présentatrice de Pequeños Gigantes n’est pas grave du tout, puisqu’elle a fait valoir que c’était la cause de son absence d’une semaine à Hoy.