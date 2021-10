Galilea Montijo, voici à quoi ressemblait son visage avant ses opérations | Instagram

La belle animatrice et actrice Galilea Montijo est devenue l’un des pilotes préférés de la Programme d’aujourd’hui et surtout dans tout le Mexique, au fil des ans, comme il est courant chez les stars du spectacle, il a subi certains aménagements esthétiques.

Aujourd’hui, des centaines de célébrités ont la possibilité de subir certaines aménagements esthétiques, avec lesquels ils ont réussi à mettre en valeur leur beauté et certaines parties de leur corps.

Galilée Montijo Elle s’est démarquée non seulement en tant qu’actrice mais aussi en tant que présentatrice de télévision, grâce à son charisme, sa personnalité et son caractère, elle est devenue l’une des célébrités mexicaines préférées à la télévision.

Quelque chose qui, grâce aux réseaux sociaux, a été démontré au fil des ans et la création de diverses plates-formes, c’est que vous pouvez immédiatement identifier certains changements qui ont été apportés.

Dans ce cas particulier, il a été Galilée Montijo qui en est devenu le protagoniste, puisque nous avons participé à ses changements, vous en reconnaîtrez peut-être certains.

Galilea Montijo, voici à quoi ressemblait son visage avant ses opérations | Instagram galileamontijo

Galilea compte actuellement plus de 9,2 millions de followers sur son compte Instagram officiel, parmi ses publications, nous en trouvons plus de 5 663 parmi lesquelles nous avons vu quelques changements dans sa silhouette, notamment avec son beau visage, qui est le plus notoire.

C’est précisément avec son nez, son cou et le contour de son visage, cela se voit depuis le début de sa carrière de pilote jusqu’à aujourd’hui.

Selon le portail MDZ, il est mentionné que la conductrice a subi une rhinoplastie avec laquelle l’apparence de son nez s’est améliorée, ses charmes supérieurs font également partie de ses chirurgies.

Il a récemment partagé une vidéo à travers ses histoires Instagram où il apparaît montrant un traitement qu’il a subi pour réaffirmer son cou, dont il a mentionné qu’il s’agissait de l’héritage que sa mère lui avait laissé.

En plus de ses arrangements esthétiques, elle a également changé certaines routines qu’elle avait, a commencé à exercer et à modifier son style de robe et de maquillage, aujourd’hui elle est plus élégante et avec un meilleur style en plus d’être encore plus belle qu’elle ne l’est déjà.

L’hôte a amélioré ses charmes supérieur et inférieur, son abdomen semble maintenant encore plus marqué, son visage est également plus mince et elle a l’air beaucoup plus glamour que jamais.