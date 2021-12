Galilea Montijo, voici comment il répond à une vidéo prétendument interdite

Galilea Montijo ajouterait un nouveau scandale avec une vidéo interdite | Instagram

Galilea Montijo a été impliquée dans une série de scandales qui semblent n’avoir aucune fin, la collaboratrice d’émissions de variétés et de télé-réalité apparaîtrait apparemment dans une « vidéo » qui circule sur Internet et qui a attiré l’attention sur le « tapathie« .

La présentatrice, Galilea Montijo, apparaîtra dans un nouveau matériel qui s’ajoutera à la vague de controverses qui l’ont impliquée ces dernières semaines.

Une nouvelle vidéo interdite dans laquelle apparaîtrait l’animatrice de Hoy, qui la montrerait en plein essor, est la nouvelle cible des commentaires autour du « maquette« de magazines comme » H men « .

Galilea Montijo ajouterait un nouveau scandale avec une vidéo interdite. Photo : Capture Instagram

Si la question des liens présumés avec Inés Gómez-Mont et plus tard la relation présumée avec le n @ rco, selon Anabel Hernández, ne suffisaient pas, maintenant les utilisateurs du réseau reprennent une vidéo présumée s3xu @ l qui impliquerait le présentateur de « Vida Tv » et « Petits géants« .

Au milieu de tout cela, le « tv ex-fille« Martha Galilea Montijo Torres, ce qu’elle a partagé au milieu d’une mer de larmes sur Instagram n’a pas passé un bon moment.

Actuellement, l' »influenceuse » également éminente traverse l’un des moments les plus compliqués de sa vie et de sa carrière sur le petit écran, et tout semble indiquer que ce n’est pas la fin pour le « ex-danseur« .

Le matériel qui a circulé sur les différents réseaux sociaux aurait été repris par certains sites et bien que cela ne dure que quelques secondes, il a rapidement accumulé un grand nombre de visites.

Compte tenu de cela, le « youtubeur mexicain« , elle ne s’est pas tue et a répondu au prétendu enregistrement qui jette le doute sur son image.

L’actrice également de « Jusqu’à ce que l’argent nous sépare« ou » La vérité cachée « , Galilea Montijo Torres, a répondu:

Merci d’avoir revêtu ce grand corps que je n’ai pas, a déclaré l’épouse de Fernando Reina Iglesias depuis un peu plus de dix ans.

Selon « Gali« Les images qui la relateraient ne seraient pas plus qu’un simple montage, assurait la célèbre femme de 48 ans en 2007, tentant de clarifier sa participation présumée dont elle était pointée du doigt.

Le collègue d’Andrea Legarreta, Raúl « El Negro » Araiza, Andrea Escalona, ​​​​etc., a mentionné à ce moment-là qu’ils recherchaient une femme avec des qualités similaires aux leurs.

Dans les images, ils la cherchaient de la même manière, c’est-à-dire qu’elle est la même. La fille me ressemble beaucoup. Mais à ceux qui ont fait cette vidéo, parce qu’ils ont passé les tatouages, il a commenté à l’époque

Le souvenir de cette forte polémique est revenu à prendre de l’importance jusqu’à ce moment, où le passé semble faire des ravages sur l’hôte également de Teleton 2021.