Galilea Montijo Voudriez-vous définitivement partir aujourd’hui ?

Galilea Montijo Pourquoi quittez-vous Hoy ? Révéler la raison possible | Instagram

Galilea Montijo a encore surpris tout le monde ce mardi matin après le « tapathie« était à nouveau absent de l’émission de Hoy.

La présentatriceGalilea Montijo, entrée dans l’émission en tant qu’animatrice et « actrice mexicaine », a raté l’émission ce mardi matin, ce qui a de nouveau donné lieu à diverses rumeurs.

Galilée Montijo, qui en des occasions passées aurait bien voulu partager avec le public les raisons pour lesquelles elle n’était pas au programme, cette fois c’était différent en ne donnant aucune explication à son manque sur les réseaux sociaux.

Galilea Montijo Pourquoi quittez-vous Hoy ? Ils révèlent une raison possible. Photo : Capture Instagram

Bien qu’il y a quelques semaines, la « collaboratrice d’émissions de variétés et de télé-réalité », Martha Galilea Montijo, expliquait que ses problèmes de santé proviendraient des conséquences du virus lorsqu’elle a contracté la maladie à deux reprises.

La 48 ans célèbre, n’a pas précisé si son absence récente était due à la même raison, il convient de mentionner que « Gali » a souligné qu’en raison de l’état, cela a généré des problèmes d’hypertension et d’accident vasculaire cérébral.

J’avais peur parce que je commençais à me sentir très mal, des maux de tête que je continue avec, des douleurs oculaires que je ressens et tout cela à cause de la pression, je suis littéralement devenu hypertendu, a-t-il déclaré lors d’une réunion avec la presse.