Galileo souffle alors que BT signe un accord historique avec une alternative britannique au « statut de superpuissance du ciment » | Sciences | Nouvelles

L’Europe s’intéresse à OneWeb, selon David Morris

BT et OneWeb ont convenu des termes d’un nouvel accord de partenariat de distribution (DPA). Il verra OneWeb fournir des services de communication par satellite en orbite terrestre basse (LEO) à travers le groupe BT. Il s’appuie sur le protocole d’accord initial signé en juillet et signifie que BT teste comment le satellite LEO peut améliorer son service.

L’accord permettrait à BT de commencer les premiers essais en direct avec des clients au début de l’année prochaine.

Le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, a déclaré : « Je suis ravi de voir le Royaume-Uni à la pointe de cette technologie émergente grâce à l’investissement du gouvernement dans OneWeb, un élément crucial de nos plans pour consolider notre statut de superpuissance scientifique et technologique mondiale. »

La secrétaire numérique Nadine Dorries a ajouté : « L’accord entre OneWeb et BT contribuera à apporter une connectivité mondiale rapide et fiable, des Highlands à l’Himalaya.

« Je suis ravi que ces deux sociétés britanniques aient uni leurs forces pour rechercher les avantages technologiques de travailler ensemble, et j’ai hâte d’explorer comment cela pourrait jouer un rôle dans notre mission de mettre les zones difficiles d’accès sur la voie numérique rapide. «

Le Royaume-Uni a été expulsé du système mondial de navigation par satellite (GNSS) de l’UE, connu sous le nom de Galileo, lorsqu’il a quitté le bloc.

Le gouvernement, semblant abandonner le rêve de construire une alternative au Royaume-Uni, a investi 364 millions de livres sterling (500 millions de dollars) pour acquérir la société satellite OneWeb de la faillite, en collaboration avec la société indienne Bharti Global.

OneWeb a été conçu avant tout comme une constellation à large bande – il fournira des signaux Internet 4G ruraux, et un jour 5G, à travers le pays.

Mais à l’avenir, il a été pressenti pour faire plus, et beaucoup pensent qu’il rivalisera un jour avec Galileo.

Philip Jansen, directeur général de BT Group, a déclaré : « L’espace est une opportunité numérique émergente et énorme, et il s’agit d’une étape importante vers l’exploitation de son potentiel pour les clients de BT à travers le monde.

« Nous mettrons la technologie de OneWeb à l’épreuve dans nos laboratoires britanniques dans le but de proposer des essais en direct au début de 2022.

« Fournies en toute sécurité et à grande échelle, les solutions satellitaires constitueront une partie importante de nos plans visant à étendre la connectivité à l’ensemble du Royaume-Uni et dans le monde, et à diversifier davantage la gamme de services que nous pouvons offrir à nos clients. »

OneWeb devrait offrir une couverture mondiale d’ici juin 2022 grâce à une constellation de 648 satellites LEO.

Il couvrira l’ensemble du Royaume-Uni à partir de la fin de l’année.

Le nouveau partenariat soutient l’ambition de réseau plus large de BT, définie en juillet de cette année, de fournir des solutions numériques dans tout le Royaume-Uni d’ici 2028.

Le PDG de OneWeb, Neil Masterson, a déclaré : « BT a pris les devants dans la reconnaissance de l’avantage du satellite LEO.

« Nous sommes ravis car cet accord avec BT Group représente un partenariat stratégique important pour OneWeb alors que nous continuons de progresser vers notre lancement opérationnel.

« Nous sommes ravis de jouer un rôle aussi clé dans l’amélioration de la résilience de l’ensemble de l’infrastructure des télécommunications au Royaume-Uni.

« La plate-forme de connectivité de OneWeb aidera à combler les dernières fractures numériques à travers le pays et à améliorer l’infrastructure numérique du pays. »

Galileo, qui sera mis en service en 2026, dispose d’un service public réglementé (PRS) qui peut être utilisé par les agences gouvernementales, les forces armées et les services d’urgence.

Le bloc a décidé que cette « fonctionnalité cruciale » ne serait accessible qu’aux membres de l’UE, bien que le Royaume-Uni ait développé son « cerveau et son cœur ».

Mais maintenant, le satellite Gen2 de OneWeb est présenté comme un remplacement potentiel de Galileo avec une technologie révolutionnaire pour répondre aux besoins des clients gouvernementaux, militaires, maritimes et des premiers intervenants.

Cela vient après que la société américaine Kymeta a annoncé avoir testé avec succès son terminal haut débit u8 sur la constellation en orbite terrestre basse de OneWeb.

Kymeta et OneWeb ont effectué une série de mesures d’acquisition, de poursuite et de débit de satellites LEO à Toulouse, en France.

Il est entendu que la technologie pourrait être intégrée au système OneWeb en pleine expansion pour permettre à OneWeb d’explorer des solutions qui répondent aux besoins des clients gouvernementaux, militaires, maritimes et des premiers intervenants.

OneWeb travaille avec un portefeuille d’entreprises, dont Hanwha, qui a récemment investi 200 millions de livres sterling dans l’opérateur.

Hanwha a réalisé l’investissement via Hanwha Systems, la division des systèmes de défense qui a acquis l’année dernière Phasor Solutions, une start-up britannique d’antennes satellites.

Le groupe siégera au conseil d’administration de OneWeb.