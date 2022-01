Galileo souffle alors que la Grande-Bretagne du Brexit s’apprête à installer un nouveau port spatial dans une « étape importante » | Sciences | Des nouvelles

Russie : la fusée Soyouz-2-1b lance un satellite de navigation en orbite

Le South Ayrshire Council a entamé le processus de soumission d’une demande de planification officielle pour le développement du port spatial de Prestwick. Les lancements à partir du site de Prestwick utiliseront une méthode appelée lancement horizontal ou aérien, un processus jamais vu auparavant en Europe. C’est là qu’un avion transporte une fusée contenant de petits satellites sur une longue distance à de hautes altitudes au-dessus de l’océan.

Puis, une fois en sécurité au-delà des zones habitées et au-dessus de la couche la plus dense de l’atmosphère, la fusée quitte l’avion, allume ses moteurs et transporte sa charge utile en orbite.

Les opérations de lancement à Prestwick utiliseront des fusées de traitement et leurs charges utiles.

La proposition d’avis d’application (POAN) est la première étape du processus de planification du port spatial de Prestwick et signale l’intention de demander un permis de construire au début de 2022.

Le conseiller Peter Henderson, chef du conseil du South Ayrshire, a déclaré : « Le port spatial de Prestwick a franchi une nouvelle étape en déposant un POAN pour son développement.

«Le POAN lance le processus pour que Prestwick Spaceport soumette sa demande de planification formelle plus tard cette année.

«Cela fait suite à l’obtention par Prestwick Spaceport d’un fournisseur de lancement, Astraius, en septembre de l’année dernière.

« En trouvant un partenaire de lancement et en commençant le processus de planification, le South Ayrshire est en passe d’établir le Prestwick Spaceport et d’assurer un avenir passionnant pour nos communautés locales et de faire du South Ayrshire une partie de l’économie spatiale mondiale. »

Jusqu’à présent, la capacité de lancement horizontal n’a jamais été accessible nulle part en Europe.

Prestwick Spaceport a signé un protocole d’accord avec Astraius, la principale société de lancement commercial horizontal basée au Royaume-Uni.

Astraius lancera des fusées à partir d’avions de transport standard.

Ils ne nécessitent aucune modification et seront capables de placer de petits satellites, tels que des CubeSats de la taille d’une boîte à chaussures, sur diverses orbites.

Ces petits satellites peuvent être utilisés à de nombreuses fins différentes, telles que la surveillance du changement climatique ou le suivi des chaînes d’approvisionnement alimentaire pour garantir que les produits des supermarchés proviennent de sources durables.

La ville de Glasgow conçoit et fabrique déjà plus de CubeSats que toute autre ville en dehors des États-Unis.

Un nouveau port spatial qui lance de petits satellites en orbite pourrait être un énorme coup de pouce pour le réseau de satellites britannique OneWeb – qui a maintenant transféré sa production de satellites au Royaume-Uni.

OneWeb est le deuxième opérateur de satellite au monde et il construit un réseau satellite avancé pour fournir Internet à travers le monde.

Il a été présenté comme le rival du Royaume-Uni de Galileo – un projet auquel de nombreuses petites sociétés satellites ont quitté la Grande-Bretagne après le Brexit pour continuer à faire partie.

Le Royaume-Uni a été exclu du projet Galileo après son départ du bloc.

Galileo remplit également une fonction similaire à ce que le réseau OneWeb pourrait un jour fournir – des données satellitaires accessibles permettant le positionnement, la navigation et la détermination du temps.

Mais maintenant qu’un autre port spatial est dans le, peut-être que les entreprises qui ont quitté le Royaume-Uni pourraient revenir pour lancer de petits satellites depuis le port spatial de Prestwick.

Prestwick vise à effectuer son premier lancement de fusée d’ici la fin de 2023, un objectif soutenu par l’Ayrshire Growth Deal, un financement de plusieurs millions de livres qui a été signé l’année dernière.

Jusqu’à 80 millions de livres sterling de l’accord de croissance sont consacrés à assurer l’avenir d’Ayrshire en tant que région leader dans les industries de l’aérospatiale et de l’ingénierie spatiale du Royaume-Uni.

Zoe Kilpatrick, directrice commerciale de l’aéroport de Glasgow Prestwick, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir la prochaine étape du développement du port spatial de Prestwick.

« Nous construisons une industrie dans l’Ayrshire qui créera des emplois et des investissements pour les années à venir.

« 2022 verra de nouveaux développements alors que nous nous associons à davantage d’organisations pour développer et étendre nos capacités spatiales ici à l’aéroport de Glasgow Prestwick.

« C’est une période très excitante pour participer au projet et j’ai hâte de voir les progrès réalisés au cours des prochains mois à l’approche de notre premier lancement en 2023. »

Les lancements de satellites depuis Prestwick, ainsi que les autres mesures de l’Ayrshire Growth Deal, devraient créer de nombreuses opportunités au-delà du lancement.

Il s’agit notamment d’établir une chaîne d’approvisionnement spatiale de haute technologie dans la région pour compléter le cluster aérospatial existant.

Il a également été prévu de créer jusqu’à 4 000 emplois pour l’économie locale.

Prestwick Spaceport affirme que « les lancements horizontaux depuis Prestwick donneront à Ayrshire l’opportunité d’être à la pointe des lancements de satellites non seulement au Royaume-Uni mais en Europe dans son ensemble ».