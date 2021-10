Galileo souffle alors que Macron lance son propre satellite «à la pointe de la technologie» pour rivaliser avec le système de l’UE | Sciences | Nouvelles

La sonde est conçue pour permettre à toutes les forces armées françaises de communiquer rapidement et en toute sécurité à travers le monde.]Elle intervient après que Paris a créé un commandement spatial en juillet 2019 alors que les pays rivaux n’investissaient plus dans la technologie spatiale. Les actifs spatiaux sont désormais considérés comme une frontière militaire cruciale. Un porte-parole des forces aériennes et spatiales françaises, le colonel Stéphane Spet a déclaré à l’. que le satellite « est conçu pour résister aux agressions militaires depuis le sol et dans l’espace, ainsi qu’aux interférences ».

Le satellite Syracuse 4A a été lancé dans l’espace à bord de la fusée Ariane 5 depuis Kourou, en Guyane française, samedi soir.

Il n’a fallu que 38 minutes et 41 secondes pour terminer la mission.

Le satellite « à la pointe de la technologie » peut surveiller son environnement proche et se déplacer pour éviter une attaque ennemie.

Cela pourrait s’avérer crucial car les agences spatiales demandent à leurs pays de financer des armes spatiales.

La semaine dernière, la NASA a appelé les législateurs américains à financer des satellites nucléaires pour pousser les États-Unis à dominer l’espace.

Le fournisseur de lancement de la mission française, Arianespace, a écrit dans sa description de mission : « Grâce à ses équipements de pointe (antenne anti-brouillage et processeur numérique transparent à bord), Syracuse 4A garantira une haute résistance au brouillage extrême méthodes. »

Marc Finaud, expert en prolifération des armes au Centre de politique de sécurité de Genève, a déclaré que le satellite français serait également protégé contre les impulsions électromagnétiques résultant d’une explosion nucléaire.

Il a déclaré : « Ceci est le dernier scénario d’avertissement si la dissuasion échoue. »

Il a également déclaré que c’était « une première pour l’armée française et même une première en Europe ».

En mars, la France a entamé ses premiers exercices militaires dans l’espace pour tester sa capacité à défendre ses satellites.

Et alors que la course à l’espace s’intensifie, Paris a accusé la Russie d’avoir rapproché son satellite de renseignement Olymp-K, également connu sous le nom de Louch, du satellite militaire franco-italien Athena-Fidus en 2017.

La ministre de la Défense Florence Parly a qualifié cela « d’acte d’espionnage ».

Et l’année dernière, les États-Unis ont accusé la Russie d’avoir effectué un essai non destructif d’armes antisatellites depuis l’espace.

Les investissements dans le programme spatial français devraient atteindre plus de 3,6 milliards de livres sterling sur la période budgétaire 2019-2025.

Mais ce du montant dépensé par les États-Unis ou la Chine.

La proposition de budget fédéral du président Joe Biden pour 2022 qui a été publiée en mai donnera à la NASA le plus grand financement scientifique qu’elle ait jamais reçu dans l’histoire.

Le projet de loi de dépenses fédérales de 4 300 milliards de livres sterling de la Maison Blanche donnera à la NASA un total de 18 milliards de livres sterling.

Cela intervient alors que l’UE prévoit également de renforcer ses capacités dans l’espace.

L’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial, EUSPA, a été lancée le 12 mai et a marqué une nouvelle ère pour l’espace de l’UE.

Le système satellitaire Galileo de l’UE compte 26 satellites en orbite et plus de deux milliards de récepteurs en service.

Galileo est un système mondial de navigation par satellite (GNSS), similaire au GPS, qui sera utilisé par les agences gouvernementales, les forces armées et les services d’urgence pour une navigation de précision.

Lorsque la Grande-Bretagne a voté pour quitter l’UE, le pays a perdu l’accès futur à ce système spatial, même si plusieurs entreprises britanniques avaient contribué de manière substantielle au projet.

Le projet coûte près de 8,5 milliards de livres sterling.